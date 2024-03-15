«Торнадо» сорвал попытку ВСУ эвакуировать диверсантов ВС России поразили группу ВСУ, которая выдвигалась на эвакуацию диверсантов

Фото: МО РФ

Расчеты реактивной системы залпового огня «Торнадо» нанесли удар по группе военнослужащих ВСУ, которая выдвигалась для эвакуации диверсантов, атаковавших Белгородскую область, сообщила пресс-служба Минобороны России. Потери противника составили до 50 человек личного состава.

Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек, — рассказали в ведомстве.

Telegram-канал «Донбасский партизан» ранее сообщил, что подразделения ВС России вечером 14 марта нанесли удар по международному аэропорту в Виннице с помощью дронов-камикадзе. По данным канала, на месте удара произошел пожар. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что бойцы 11-й армии ВВС и ПВО России успешно уничтожили огневые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре. По его информации, удар был нанесен авиабомбами ФАБ-500 с установленными на них унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Тем временем военкор Евгений Поддубный сообщил, что боец Вооруженных сил РФ в одиночку вышел против группы украинских диверсантов, атаковал их и вернулся невредимым на свою позицию. Видеозапись он опубликовал в своем Telegram-канале.