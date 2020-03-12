Продовольственный ритейлер «Дикси» начал продавать товары онлайн через интернет-магазин Ozon. Об этом сообщили представители обеих компаний.
В продаже представлен не весь ассортимент, а лишь продукция с длительным сроком годности, которая не требует специальных условий хранения,
Это не единственный такой партнёр Ozon. Маркетплейс уже сотрудничает со «ВкусВиллом» и «Азбукой вкуса».
С онлайн-платформами работают и другие ритейлеры. Товары сети «Ашан» продаются на Tmall. Сеть мелкооптовых центров Metro представлена на маркетплейсе «Беру». Свои онлайн-магазины также есть у «Перекрёстка», «Азбуки вкуса», «ВкусВилла» и других сетей.
Возможность сотрудничества с разными маркетплейсами рассматривает и «Лента».
По мнению экспертов, такой способ продаж открывает для продуктового ритейла доступ к более широкой аудитории потребителей. Услуги по доставки еды сейчас востребованы, а спрос на них увеличивается.
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