https://static.news.ru/photo/fb0415c8-6481-11ea-b73d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продовольственный ритейлер «Дикси» начал продавать товары онлайн через интернет-магазин Ozon. Об этом сообщили представители обеих компаний.

В продаже представлен не весь ассортимент, а лишь продукция с длительным сроком годности, которая не требует специальных условий хранения, пишут «Ведомости». В «Дикси» сообщили, что планируют расширить предложение.

Это не единственный такой партнёр Ozon. Маркетплейс уже сотрудничает со «ВкусВиллом» и «Азбукой вкуса».

С онлайн-платформами работают и другие ритейлеры. Товары сети «Ашан» продаются на Tmall. Сеть мелкооптовых центров Metro представлена на маркетплейсе «Беру». Свои онлайн-магазины также есть у «Перекрёстка», «Азбуки вкуса», «ВкусВилла» и других сетей.

Возможность сотрудничества с разными маркетплейсами рассматривает и «Лента».

По мнению экспертов, такой способ продаж открывает для продуктового ритейла доступ к более широкой аудитории потребителей. Услуги по доставки еды сейчас востребованы, а спрос на них увеличивается.