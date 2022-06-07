Топ-менеджер «ВКонтакте» пропал в Ненецком округе Топ-менеджер VK Владимир Габриелян пропал в Ненецком округе

Фото: Социальные сети

Два человека пропали в результате опрокидывания вездеходов возле села Шойна в Ненецком автономном округе (НАО). Среди пропавших — первый заместитель генерального директора ВК Владимир Габриелян. Об этом сообщается на странице Союза оленеводов в социальной сети «ВКонтакте».

По имеющимся данным, четыре человека на двух вездеходах двигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Во время перехода через реку Бугряница вездеходы перевернулись и их понесло в море.

Два человека в том числе супруга топ-менеджера, сумели выбраться на берег. Судьба самого Владимира Габриеляна и ещё одного человека неизвестны.

Как сообщил «Интерфакс», региональные службы МЧС пока не комментируют произошедшее.

Владимир Габриелян с 2005 года занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group. В 2019 году был назначен заместителем генерального директора ВК. В марте 2022 года вошёл в состав совета директоров компании.