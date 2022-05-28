Томскую НПО для помощи женщинам включили в реестр иноагентов НПО «Женский голос» из Томска внесли в реестр иноагентов

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Министерство юстиции РФ включило в реестр неправительственных общественных организаций, выполняющих вункции иностранного агента, НПО из Томска «Женский голос». Соответствующая информация содержится в ведомственном реестре.

Томская региональная общественная организация по защите прав и интересов женщин «Женский голос», — значится в реестре.

По данным Минюста, организация зарегистрирована в Томске в квартире на улице Тимакова. НПО включено в список 27 мая.

На сайте организации указано, что она основана в 2009 году и занимается оказанием правовой и социально-психологической помощью женщинам региона, содействует в решении проблем, связанных с семьёй, материнством и детством.

Ранее сообщалось, что Минюст России включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО «Апрельские тезисы». Эта организация была учреждена физическим лицом, ранее включeнным в реестр. Согласно требованиям законодательства, указанное юридическое лицо на этом оcновании также подлежит включению в реестр, а создаваемые им cообщения и материалы, распространяемые на территории Росcийской Федерации, подлежат обязательной маркировке.