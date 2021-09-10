Мурашко оценил физическую подготовку призывников

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что только половина юношей на момент достижения призывного возраста физически развита в достаточной мере. Он отметил, что ситуация требует от всех вести здоровый образ жизни. Его слова приводит ТАСС.

Мурашко заметил, что в школьном возрасте молодые граждане России только в частных случаях нуждаются в особых программах физического развития. Однако у лиц, достигших возраста призыва, ситуация обстоит совсем иначе.

Сегодня при проведении диспансеризации детей и подростков мы видим, что только по 2,5% детей необходимо введение специальных программ по физической подготовке. Все остальные могут посещать общие физкультурные занятия, не ограничивая свою активность. Но когда мы видим достижение призывного возраста у мальчиков, к сожалению, только 51% достигают того физического развития, которое соответствует их возрасту, — рассказал глава российского Минздрава.

Ранее стало известно о том, что сотрудники военного комиссариата в Западном военном округе вручили повестку инвалиду. Военкоматы в соответствии с федеральным законодательством ставят на воинский учёт лиц по достижении ими возраста 17 лет. В списках не указывается, является ли молодой человек инвалидом или нет. Данный казус произошёл именно по этой причине. На воинский учёт попытались поставить подростка с инвалидностью. Его родителям теперь придётся представить в призывной отдел документы, подтверждающие инвалидность «призывника».