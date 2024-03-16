Точный удар по бойцу ВСУ в «лисьей норе» попал на видео Коц: бойцы ВС РФ выследили врага в лисьей норе и сбросили на него боеприпасы

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие выследили бойца ВСУ, прятавшегося в окопе среди деревьев южнее населенного пункта Первомайское в ДНР, и нанесли по нему удар, сообщил военный корреспондент Александр Коц, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале. На кадрах видно, что солдаты накрыли врага точным сбросом боеприпасов.

Военнослужащие СВО выследили украинского националиста в лисьей норе в посадке южнее н. п. Первомайское (ДНР). Около 01.00 мск 16 марта 2024 г., дождались, пока военнослужащий ВСУ высунулся из норы, и накрыли его точным сбросом боеприпасов, — написал Коц.

Министерство обороны РФ ранее опубликовало видео уничтожения диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая предприняла попытку прорыва в село Козинка Белгородской области. В военном ведомстве сообщили, что противник потерял до 30 человек убитыми.

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее сообщил, что российские разведчики группировки прикрытия государственной границы обнаружили и уничтожили одну из реактивных систем залпового огня «Вампир», из которой 15 марта был обстрелян Белгород. По его словам, военные определили координаты цели противника и одним ударом поразили технику Вооруженных сил Украины.