Точный удар дроном по украинскому танку в зоне СВО попал на видео Российский дрон уничтожил танк ВСУ в районе Богдановки в зоне СВО

Фото: МО РФ

Telegram-канал «lpr 1» опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен удар российского дрона по танку Вооруженных сил Украины в зоне СВО. По данным канала, операторы БПЛА настигли боевую машину в районе Богдановки и сожгли ее. Отмечается, что кадры были сняты утром 29 марта. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Два часа назад наши парни в районе Богдановки нашли и наказали вражеский танк. Итог — танк противника сожжен! — говорится в публикации.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков ранее опубликовал видео уничтожения американского танка Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, технику на Авдеевском направлении подбили военнослужащие гвардейской бригады спецназначения.

До этого военный аналитик Борис Рожин опубликовал фотографию подорванного на мине танка Leopard 2A5 шведской модификации. По его словам, российские военные уничтожают немецкие танки Leopard в зоне СВО в таких количествах, что их уже перестают подсчитывать. Очередная бронемашина была уничтожена на Запорожском направлении, уточнил он.

Такая тенденция не касается других переданных Украине бронемашин, заметил он. По его словам, некоторый интерес у бойцов в зоне СВО сохраняется к танкам M1 Abrams и британским Challenger 2, которые не так часто встречаются на полях сражений.