Точность прогнозов погоды может снизиться из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/e894a05e-7b3a-11ea-a5d1-fa163e074e61_660.jpg Роман Вильфанд Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эпидемия коронавируса негативно повлияла на работу метеорологов. Все метеослужбы функционируют в бесперебойном режиме, однако точность данных может серьёзно пострадать, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что пандемия «ударила» сразу по трём источникам информации для прогнозирования: снизилось число авиарейсов, крупные аэропорты прекратили активную деятельность, а система наблюдения за атмосферой нуждается в регулярном контроле человека, который невозможен в условиях введённых ограничительных мер.

По словам Вильфанда, основную информацию для прогнозирования получают с помощью специальных систем у поверхности земли и самолётов, оснащённых специальными приборами, которые считывают метеорологические характеристики во время полёта. Кроме того, информацию о состоянии погоды предоставляют крупные аэропорты, передаёт ТАСС.

Однако эпидемия привела к тому, что развернутая наблюдательная система не может быть использована в полной мере. Это в итоге и может привести к ухудшению качества прогнозов, посетовал Вильфанд.

Ранее, как писал NEWS.ru, члены Национальной академии наук США развеяли надежды оптимистов, заявив, что тёплая летняя погода не сможет остановить пандемию. Специалисты отметили, что коронавирус может распространяться менее эффективно при более высоких температурах и влажности. Однако у подавляющего числа людей иммунитета к нему нет.