«Точно так же погиб Пригожин»: странности ЧП с вертолетом Раиси

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

В воскресенье, 19 мая, вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку в горах. До сих пор неизвестно, жив ли глава страны. Как связано это ЧП со смертью Евгения Пригожина, какие странности есть в ситуации с вертолетом Раиси, кому выгодна смерть иранского лидера?

Что известно о ЧП с вертолетом Раиси

Известно, что вертолет жестко приземлился в горах неподалеку от ирано-азербайджанской границы.

В каком состоянии президент Ирана и жив ли он, доподлинно неизвестно. Агентство Mehr удалило ранее опубликованную информацию о том, что он направляется в Тебриз на автомобиле после жесткой посадки вертолета. На месте посадки воздушного судна густой туман, что осложняет поисковую операцию. В Иране призвали молиться за здоровье Раиси.

Минимум четыре группы спасателей смогли приблизиться к возможному месту жесткой посадки вертолета. Глава оперативного штаба Иранского общества Красного Полумесяца Разия Алишунди отметила, что в поисковой операции задействованы 46 оперативных групп, включая специально обученных собак.

По ее словам, глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд также отправился к месту предполагаемого приземления вертолета. По информации агентства Tasnim, темнота и осадки сильно осложняют поиски вертолета. К предполагаемому месту ЧП нет возможности проехать на транспорте, и спасатели идут пешком.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери распорядился бросить все силы армии страны, включая Корпус стражей Исламской революции, на поиски вертолета. Участие в операции примут бойцы отрядов специального назначения.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси

Что странного в этом происшествии

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале отметил, что обстоятельства ЧП вызывают у него вопросы.

«Я не понимаю: 1. Почему два вертолета с охраной улетели, если вертолет с президентом упал? 2. Как можно было лететь в такую супернелетную погоду? 3. Вертолет с президентом страны не могут найти уже почти полдня? Это не кино? 4. Почему многочасовой перелет вертолетом на 700 км, а не самолетом?» — написал политолог.

Пользователи Сети отметили, что обстоятельства происшествия схожи с тем, как погиб предприниматель Евгений Пригожин. Он, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и еще восемь человек скончались в результате крушения самолета над Тверской областью.

Знавшие Пригожина и Уткина люди удивлялись, что мужчины сели в один самолет, нарушив меры предосторожности. Окончательные выводы расследования до сих пор, спустя почти год после трагедии, не озвучены.

Фото: Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин

На борту, кроме Раиси, также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и еще несколько человек, сообщало агентство Fars.

Кому могла быть выгодна смерть президента Ирана

В беседе с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин заявил, что ЧП с вертолетом президента Ирана Ибрахима Раиси может быть следствием диверсии со стороны США, Израиля или некоторых сил внутри самой республики. Он также отметил, что воздушное судно вряд ли могли сбить, поскольку на это ничего не указывает, а в тех местах действительно очень тяжелые погодные условия, затрудняющие спасательную операцию.

«Вторая версия — диверсия. Есть два подозреваемых. Один — условный Запад и Израиль, так как при Раиси нанесли удар по Израилю, а последний ответил на него символически. Раиси поддерживает ХАМАС, хотя речь идет не только о Раиси, ХАМАС поддерживает великий аятолла Али Хаменеи. Другой подозреваемый — внутрииранские конфликты. Дело в том, что Хаменеи достиг весьма преклонного возраста — 85 лет. Поэтому нельзя исключать внутреннюю борьбу», — отметил Макаркин.

Политолог Сергей Марков также не исключил причастность Израиля к происшествию. По его мнению, таким образом израильские спецслужбы мстят Раиси за его жесткую позицию по отношению к политике, которую проводит Тель-Авив.

«Потому что почти все иранцы и вообще мусульмане считают, что это теракт и он был организован Израилем в качестве мести Раиси за жесткую позицию против Израиля», — отметил Марков.

Политолог также добавил, что гибель Раиси не окажет значительного влияния на политику Ирана и не вызовет внутреннего кризиса. Это обусловлено тем, что реальным руководителем страны является не президент, а аятолла, которым является Али Хаменеи. В то же время он допустил, что возможная смерть Раиси может вызвать внешний кризис.

Страны, не выразившие поддержку Ирану, первые в списке подозреваемых в ЧП, отметил Марков.

«Кто не высказал Ирану свою поддержку или сочувствие в какой-то форме? Израиль. Украина. США. Они и первые на подозрении в случае теракта», — написал политолог в своем Telegram-канале.

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