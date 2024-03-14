«Тинькофф» планирует слияние с Росбанком

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Совет директоров «Тинькофф» рассматривает возможность слияния со структурой Росбанка, пишет РБК со ссылкой на председателя совета директоров «Тинькофф» Алексея Малиновского. По его словам, решение поможет укрепить позиции группы на финансовом рынке.

Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию ПАО «Росбанк» в группу ТКС Холдинг, что позволит значительно усилить позиции группы на финансовом рынке, — заявил Малиновский.

На начало февраля Росбанк находился на 11 строчке в системе по активам (2,14 трлн рублей), «Тинькофф» — на 12 месте (2,13 трлн рублей). По капиталу Росбанк занимает 14 строку (233,9 млрд рублей), «Тинькофф» — 13-ю (242,8 млрд рублей).

Ранее головная компания группы «Тинькофф» — «Компания „ТКС Холдинг“» — зарегистрировалась в специальном административном районе (САР) на острове Русский. До этого структура находилась под кипрской юрисдикцией.

Так, она стала первой публичной структурой, которая осуществила редомициляцию на остров Русский. По словам гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николая Запрягаева, в САР будут обеспечены комфортные условия для эффективной работы.