TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости из-за обращения Пушилина

Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости, предварительно удалив оттуда видеообращение руководителя самопровозглашённой ДНР Дениса Пушилина к жителям территорий во время эвакуации граждан. Об этом сообщили в агентстве.

Инцидент произошёл около 01:10 по московскому времения 19 февраля. По данным агентства, соцсеть сначала принудительно удалила из канала видео с обращением к жителям ДНР, где он сообщает о необходимости эвакуации. Спустя несколько минут администраторы TikTok-канала РИА Новости получили уведомление о блокировке аккаунта. Сообщалось, что аккаунт «закрыт навсегда за многочисленные нарушения Правил сообщества». Конкретные нарушения при этом указаны не были.

Блокировка аккаунта не позволяет обратиться с жалобой через специально предназначенную для этого форму.

На момент удаления из канала ролик Пушилина посмотрели около 1,2 млн человек. Аналогичный по содержанию ролик с выступление главы ЛНР Леонида Пасечника собрал более 1,9 млн просмотров. При этом оно на канале осталось.

В настоящий момент пользователи могут смотреть опубликованное на канале видео, однако само агентство не может там ничего публиковать. РИА Новости сообщило, что обратилось с вопросом о правомочности действий соцсети в Роскомнадзор.

Глава ДНР Денис Пyшилин ранее заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. По его словам, пoдразделения ДНР приведены в боевую готовность и споcобны защитить гражданское население, в то время как в Ростовской области по договорённости с руководcтвом России готовы места для приёма и размещения жителей Донецкой народной республики. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава ЛНР Лeонид Пасечник.

Пушилин сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «масcовый централизованный выезд населения в Роcсийскую Федерацию». По его cловам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста.