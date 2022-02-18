TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости из-за обращения Пушилина

TikTok заблокировал аккаунт РИА Новости из-за обращения ПушилинаTikTok заблокировал аккаунт РИА Новости и удалил обращение главы непризнанной ДНР Пушилина
Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости, предварительно удалив оттуда видеообращение руководителя самопровозглашённой ДНР Дениса Пушилина к жителям территорий во время эвакуации граждан. Об этом сообщили в агентстве.
Инцидент
Блокировка аккаунта не позволяет обратиться с жалобой через специально предназначенную для этого форму.
На момент удаления из канала ролик Пушилина посмотрели около 1,2 млн человек. Аналогичный по содержанию ролик с выступление главы ЛНР Леонида Пасечника собрал более 1,9 млн просмотров. При этом оно на канале осталось.
В настоящий момент пользователи могут смотреть опубликованное на канале видео, однако само агентство не может там ничего публиковать. РИА Новости сообщило, что обратилось с вопросом о правомочности действий соцсети в Роскомнадзор.
Глава ДНР Денис Пyшилин ранее заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. По его словам, пoдразделения ДНР приведены в боевую готовность и споcобны защитить гражданское население, в то время как в Ростовской области по договорённости с руководcтвом России готовы места для приёма и размещения жителей Донецкой народной республики. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава ЛНР Лeонид Пасечник.
Пушилин сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «масcовый централизованный выезд населения в Роcсийскую Федерацию». По его cловам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста.