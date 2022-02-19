TikTok расскажет россиянам о языках народов страны

Проект по популяризации языков народов России запускают платформа для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok, Минпросвещения РФ и НИУ ВШЭ. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Платформа в партнерстве с Министерством просвещения РФ и Высшей школой экономики присоединяется к празднованию Дня родного языка, провозглашенного ЮНЕСКО с целью поощрения языкового разнообразия по всему миру, и запускает проект #расскажународном. Сообщество TikTok сможет больше узнать о многонациональном, лингвистическом и культурном богатстве России, открыть для себя новые удивительные факты о родной стране и ее жителях, — говорится в сообщении.

В рамках проекта пользователям TikTok в интерактивной форме расскажут о многоязычии РФ. Будет запущена шоу-викторина с участием популярных тиктокеров и знаменитостей — певицы зары и шоумена Тимура Родригеза.

Пользователи платформы также сами смогут поделиться произведениями устного народного творчества и интересными фактами о родном языке. Видеоролик соответствующего характера необходимо будет пометить хэштегом #расскажународном.

Ранее социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости, предварительно удалив оттуда видеообращение руководителя самопровозглашённой ДНР Дениса Пушилина к жителям территорий во время эвакуации граждан.

Позднее блокировка аккаунта РИА Новости и удаление видеообращения Пушилина были признаны ошибочными, платформа восстановила канал и контент.