TikTok грозит штраф до 4 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

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Рассмотрение дела о штрафе в отношении социальной сети TikTok за пропаганду движения ЛГБТ пройдет 4 октября, передает ТАСС со ссылкой на мировой судебный участок № 422 Москвы, куда поступил протокол об административном правонарушении. Сервису грозит штраф в размере четырех млн рублей.

В суд поступил протокол, составленный по ч. 2 ст 13.41 (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ), составленный в отношении компании TikTok Pte Ltd. Максимальное наказание по этой статье составляет 4 млн рублей штрафа. Поводом послужил протокол Роскомнадзора, составленный за пропаганду движения ЛГБТ, радикального феминизма и искаженного представления о традиционных сексуальных отношениях, — говорится в сообщении.

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на семь млн рублей мессенджер Telegram за неудаление экстремистской информации. Речь идёт о постах с описанием методов саботажа для задержки поездов с военной техникой. В тот же день этот же суд оштрафовал Telegram на четыре млн рублей за отказ удалить бота с информацией о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. В мессенджере публиковалась недостоверная информация о ходе спецоперации и потерях среди российских военнослужащих.