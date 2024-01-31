«Тихо и бескровно»: Баранец призвал ответить Эквадору за передачу оружия Баранец заявил о необходимом ответе Эквадору за передачу российского оружия США

Эквадор грубо нарушил и наплевал на условия договора с Россией о передаче оружия, поскольку оно не должно попадать в руки третьим лицам, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он призвал российскую сторону «интеллигентно, тихо и бескровно» ответить на недружественные действия южноамериканской страны. По мнению Баранца, у России есть возможность нажать на самую больную точку Эквадора.

Эквадор наплевал на эти условия и проводит ярко выраженный антироссийский шаг. Мы намотаем это на ус и найдем рычаги. Я не скажу слова месть, но сделаем так, что Эквадору будет неприятно. Он в отношении нас совершает недружественный шаг. Я не хочу сказать, что мы будем защемлять мошонку послу Эквадора в РФ в дверях на Лубянке. Мы сделаем все интеллигентно, тихо и бескровно, но это будет очень больно для Эквадора. Это будет поучительно и для других стран, — сказал Баранец.

Ранее сообщалось, что Эквадор передаст США старую российскую военную технику, несмотря на позицию Москвы. Президент страны Даниэль Нобоа при этом он подчеркнул, что его государство не будет разрывать отношения с РФ.

Баранец отметил, что в период СССР была активно оказана военная и экономическая помощь Эквадору, в частности южноамериканской стране передали танки, пушки и БТР. По его словам, этой технике уже 40 лет, однако некоторые виды вооружений могут прослужить 50-60 лет.