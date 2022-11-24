The National: Суровикин стал главной проблемой для ВСУ

Фото: function.mil

Генерал российской армии Сергей Суровикин

Генерал российской армии Сергей Суровикин является самым большим препятствием для наступления ВСУ, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на аналитика издания The National Томаса Хардинга. По его словам, благодаря его действиям Вооруженные силы России заняли выгодные оборонительные рубежи, которые крайне тяжело атаковать. Эксперт считает, что благодаря прагматичным действиям Суровикина наступательный потенциал украинского наступления удалось снизить.

Российский генерал Суровикин — самое большое препятствие для наступления Украины с целью завоевать землю, — считает Хардинг.

Аналитик назвал суровикина осторожным человеком, а его решение вывести войска из Херсона — разумным и рациональным. Эксперт уточнил, что отход из Херсона позволил занять более сильные оборонительные рубежи, на которых бойцы смогут отдохнуть от постоянных боев и перевооружиться.

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков ранее сообщил, что отец командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина героически погиб в 1966 году за штурвалом истребителя, отводя самолет от жилых домов. Как рассказал Сладкову бывший командир Московского погранотряда Василий Масюк, инцидент с истребителем-бомбардировщиком Су-7Б Суровикина произошел недалеко от Уссурийска.