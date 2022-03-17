The Insider: Шойгу попросил исключить Зеленского из культурной повестки РФ

Министр обороны обратился с просьбой к министру культуры Ольге Любимовой «исключить Владимира Зеленского и Александра Роднянского из культурной повестки России», сообщает интернет-издание The Insider (СМИ, исполняющее функции иноагента). По словам Шойгу, в стране продолжаются показы телепередач с участием Зеленского и реализуются проекты украинского медиаменеджера Роднянского, пишет издание.

По информации издания, Шойгу занимается формированием положительного мнения россиян о действиях вооружённых сил на Украине, однако в стране по-прежнему транслируются фильмы и передачи с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также реализуются проекты Роднянского, что вставляет палки в колёса Минобороны и руководству страны.

Роднянский, в интервью изданию, рассказал, что был не в курсе об этом письме, добавив, что «это никак не отразится» на его деятельности.

Роднянский является одним из создателей украинского телеканала «1+1», сотрудничающий со студией Зеленского «Квартал 95», а в России известен как продюсер фильмов Андрея Звягинцева.