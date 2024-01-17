«Тест на денацификацию»: почему Институт философии РАН обвиняют в русофобии

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Niklitov/CC BY-SA 4.0

Ольга Зиновьева, Александр Дугин

Сотрудников Института философии (ИФ) РАН предложили проверить на лояльность интересам России — с таким предложением выступила вдова известного философа Александра Зиновьева Ольга. Она считает, что «русофобы» должны быть подвержены «денацификации», с этим согласился Александр Дугин. В самом ИФ на слова Зиновьевой отреагировали с иронией. Почему Институт философии РАН считают гнездом русофобии и как его предлагается реформировать — в материале NEWS.ru.

«Тихая заводь русофобов, где нет ни одного философа»

Вдова известного российского писателя и философа Александра Зиновьева Ольга предложила органам внутренних дел проверить сотрудников Института философии РАН на детекторе лжи на предмет их лояльности интересам России. С такой инициативой она выступила 15 января на дискуссии «Западники против славянофилов в ИФ РАН». По ее словам, «русофобы» института «должны быть подвергнуты самой настоящей денацификации». Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что она также предложила правоохранителям проверить научные работы ряда «философов-невозвращенцев».

В разговоре с NEWS.ru призыв Ольги Зиновьевой поддержал политолог и философ Александр Дугин. Он считает, что сотрудники Института, скорее всего, «не пройдут тест на денацификацию». Дугин высказал мнение, что сейчас ИФ РАН — «тихая заводь русофобов, где нет ни одного философа».

По его словам, после начала спецоперации на своих позициях в Институте остались «значительное количество прямых украинских нацистов и убежденных либералов». При этом он посетовал, что российское общество осудило «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, но никак не реагирует на «либерально-нацистский каминг-аут Института философии».

«В принципе, Институт философии был бы не так плох, поскольку о нем никто в стране вообще ничего не знает и, слава богу, ни на что он в ней не влияет, если бы он не оказался оплотом такой русофобской пятой колонны, которая не скрывает своих позиций. В таком виде эта институция совершенно несовместима с тем моментом исторического бытия фронтального противостояния с западной цивилизацией, в котором находится Россия сейчас», — поделился мнением Дугин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Дугин

Как отреагировали в Институте философии

Директор ИФ РАН Абдусалам Гусейнов к словам Зиновьевой о детекторе лжи отнесся иронично и высказал встречное предложение — проверить на нем все население.

«Ну или во всяком случае всех философов. <...> Мы же институт, подчинены министерству [образования и науки], работаем в рамках его плана, и никаких прямых указаний или каких-то вещей, которые были бы связаны с их [участников дискуссии] оценкой, не было. Может быть, косвенно учитывается, но мы не знаем», — заявил он.

Ольга Зиновьева предлагает открыть «охоту на ведьм» — прием известный, но не из научной методологии, предположила в беседе с NEWS.ru одна из сотрудниц Института. Она считает, что «это высказывание направлено даже не в адрес научного сообщества, а скорее к силовикам — философов они, как правило, не понимают, а вот полиграф для них привычный инструмент».

«Хотелось бы направить критику Ольги Мироновны Зиновьевой в конструктивное русло. На мой взгляд, ни к чему хорошему репрессивные меры не приведут», — добавила собеседница.

В то же время сотрудница института заявила, что знает немало сослуживцев, «чья патриотическая позиция лишь усилилась после начала СВО». Кроме того, в ИФ РАН есть несколько секторов, «которые прямо специализируются на русской философии».

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин сравнил идею Зиновьевой с процессами позднего сталинизма. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Институт философии проводит большую работу в различных областях.

«Такие заявления напоминают борьбу с космополитизмом, которая у нас была в послевоенный период и принесла много вреда отечественной науке», — сказал эксперт.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Абдусалам Гусейнов

С чего начался скандал вокруг Института философии

В конце прошлого года Институт оказался в центре скандала из-за увольнения Анатолия Черняева, который с 2013 года руководил сектором истории русской философии, а с 2016-го занимал должность замдиректора. В 2021 году его назначили врио директора института, но на этой должности он провел всего несколько дней. До окончательного увольнения из Института в минувшем декабре он оставался ведущим научным сотрудником.

Telegram-канал Readovka предположил, что Черняева могли уволить за публичную поддержку спецоперации. Причем это [увольнение] произошло, как написал канал, «без какого-либо разбирательства или конкурса, через некие административные ресурсы».

«Сомневаться в личной неприязни к Анатолию Черняеву руководства ИФ РАН не приходится — его конференции, посвященные русской философской традиции, работниками администрации бойкотировались, причем не раз», — говорится в сообщении.

Также в ряде публикаций обращают внимание на то, что Черняев был едва ли не единственным сотрудником Института, который бывал в Донбассе. Сам ученый в эфире «России 24» назвал свое увольнение «изощренной административной расправой».

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Ведущий научный сотрудник Института философии РАН Анатолий Черняев

Как в Институте философии объяснили увольнение Черняева

В Институте философии заверили, что увольнение Черняева никак не связано с его мировоззрением. В сообщении ИФ говорится, что срок действия его трехлетнего контракта истек, а новый он заключать якобы сам не захотел. В связи с этим «институт не счел возможным навязывать ему не заинтересовавшую его работу». В ИФ РАН также рассказали, что в течение трех лет Черняев появлялся в институте «исключительно для оформления бумаг, связанных с выплатами по гранту» Российского научного фонда.

«Никакого интереса к работе Института и к работе сектора истории русской философии, сотрудником которого он числился, А. В. Черняев не проявил», — говорится в сообщении.

Профессор НИУ ВШЭ, член Зиновьевского клуба Леонид Поляков считает увольнение Черняева актом «идеологических репрессий».

«Он — единственный специалист этого института, который активно выражал отношение к СВО, участвовал в конференции, которая проводилась в Донбассе. И такое впечатление, что именно поэтому дирекция института сочла невозможным продолжение сотрудничества с этим, в общем-то, героическим человеком, потому что сама поездка в Донбасс представляет собой поступок. Это должно быть так или иначе исправлено», — сказал эксперт NEWS.ru.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости Леонид Поляков

Нужен ли РАН Институт философии?

В целом Поляков ставит под сомнение целесообразность существования ИФ РАН в нынешнем виде. В частности, он считает его «пережитком советской эпохи», потому что в то время марксистско-ленинская философия рассматривалась как основа советской коммунистической идеологии. Сегодня же «государственная обязательная идеология не предполагается». Также эксперт заявил, что сотрудники института «как будто не замечают того, что происходит со страной», и уходят в мелкие вопросы этики и эстетики.

«В этой ситуации логичным было бы превратить ИФ РАН в институт национальной философии — такой, где сотрудники бы занимались изучением непосредственно русской философии как основы национального мировоззрения, которое сегодня должно вырабатываться», — сказал эксперт.

Он также высказал мнение, что ситуация с Черняевым — индивидуальный пример того, что Институт вместо по-настоящему важной работы занимается интригами. В момент, «когда вся страна находится в ситуации экзистенциальной угрозы», ИФ РАН оказывается в «лучшем случае неким посторонним», уверен профессор.

«А в некоторых случаях с отдельными сотрудниками выглядит врагом России. Эта ситуация должна быть так или иначе исправлена. И решением должна стать выработка альтернативы — например, в виде создания центра русской мысли имени Александра Александровича Зиновьева», — сказал Поляков.

Фото: Niklitov/CC BY-SA 4.0 Институт философии РАН

«Бесконечный тупик» русской философии

Конфликт вокруг увольнения Черняева и его последующее развитие — следствие событий 2021 года. Как писал РБК, тогда Минобрнауки готовилось назначить Андрея Смирнова, руководившего Институтом с 2015 года, на новый срок. В итоге процедура была прервана, пост врио директора получил Черняев. В приказе министра Валерия Фалькова говорится, что основанием для этого стало заявление самого кандидата.

В Институте решению воспротивились — в ученом совете заявили, что процедура прошла с нарушениями, не была согласована с РАН. Там указали и на недостаточный «научный и административный авторитет» Черняева для указанной позиции. Позже в ИФ РАН обратились к президенту Владимиру Путину, указав на «кризисную ситуацию» из-за неутверждения на должность Смирнова. После этого на пост врио директора Института был назначен академик Абдусалам Гусейнов.

По мнению Полякова, вопрос о том, кто сегодня должен возглавлять ИФ РАН вторичен, ведь нужно определить задачу, ради которой Институт существует.

«Когда Анатолий Владимирович Черняев назначался в свое время на должность директора, эта задача была так или иначе осознана. Поэтому, если ему дадут возможность реформировать Институт в должности директора, искать кого-то будет не нужно», — полагает профессор.

Также яркими философами он назвал Александра Дугина и автора «Бесконечного тупика» Дмитрия Галковского. В целом, по мнению Полякова, «сама ситуация, когда русская философия станет основой нашего национального мировоззрения, должна быть осознана». «И тогда, может быть, действительно раскроются те потенциальные таланты, которых пока нет», — заключил эксперт.

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