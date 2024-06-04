Военный летчик объяснил отказ России от Ан-22 Летчик Попов: Ан-22 «Антей» теряет свою актуальность

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Самолет Ан-22

Самолеты Ан-22 «Антей» уже «отлетали свое», и на сегодняшний день они теряют свою актуальность, высказался в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик Владимир Попов. По его словам, в России есть два летающих лайнера и еще несколько штук, которые можно восстановить.

У нас их всего осталось несколько работоспособных штук, два летающих, есть несколько штук, которые можно восстановить. Ресурсы имеются. В грузовой кабине можно поместить много тяжелой и габаритной техники. Ан-22 «Антей» много отлетал, на сегодняшний день теряет свою актуальность, — сказал Попов.

В то же время летчик отметил, что турбовинтовые самолеты являются одними из самых экономичных по топливной эффективности, поскольку «жрут меньше топлива». Попов призвал продлить работоспособность Ан-22, если существует такая возможность.

Хорошо бы, чтобы продлить их ресурсы, если есть возможность, реанимировать, еще дать им десяток лет полетать. Это была бы помощь, пока мы сделаем новые подобные самолеты. Физически это не так просто сделать. Задел и возможности есть, времени нет, — добавил Попов.

Ранее командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов заявил, что с 2024 года ВТА прекращает эксплуатацию самых больших в мире турбовинтовых самолетов Ан-22 «Антей». По его словам, общее количество выпущенных воздушных судов составляет 67 экземпляров, из них часть осталась на Украине. В парке ВТА было около 60 таких самолетов.