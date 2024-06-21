Террористы захватили СИЗО, сектанты заморили школьницу: главные ЧП недели

Фото: Федор Ларин/РИА Новости

Шестеро террористов захватили двух сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону, семейная пара уморила насмерть дочь своей знакомой в Новосибирске, сильнейший ураган в столице унес жизни двоих москвичей — эти события особенно громко звучали в сводках происшествий на уходящей неделе. NEWS.ru раскрывает подробности главных ЧП.

Террористы захватили СИЗО в Ростове

Атака на СИЗО в Ростове-на-Дону произошла 16 июня. Шестеро заключенных взяли в заложники двух человек. Бойцы спецподразделений Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального ГУФСИН России успешно провели операцию по освобождению заложников.

Позже выяснилось, что в деле мог быть третий заложник. По данным Telegram-канала SHOT, он получил ножевое ранение, но сумел вырваться и заблокировать террористов, отрезав им доступ к оружейной комнате. Террористы сперва захватили 23-летнего младшего инспектора Виктора Кончакова и 31-летнего начальника оперативного отдела Константина Гороха. В публикации уточняется, что последний вступил в борьбу с преступниками и получил ранение в руку, но сумел вырваться и заблокировать все двери, ведущие в основной корпус, а через него — к оружейной комнате и камерам других заключенных.

Как рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев, тела убитых заключенных не передадут родственникам. По его словам, согласно законодательству РФ террористы подлежат отдельному захоронению, а место их захоронения не разглашается.

Сектанты заморили девочку в Новосибирске

Обвиняемую в смерти 10-летней школьницы из Каменки Анну Голдину поместили в СИЗО до 19 августа. Она отправилась под стражу вслед за супругом Олегом Голдиным.

Супруги должны были присматривать за детьми своей знакомой, которая на несколько дней уехала в командировку. О том, что все это время дети голодали, стало известно после разлетевшейся в СМИ новости о том, что в Новосибирской области школьница наелась конфет на голодный желудок и скончалась.

Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Предполагается, что оголодавшая школьница нашла конфеты, наелась их и у нее мог случиться анафилактический шок. Младшая сестра умершей тоже была госпитализирована с жалобами на боли в животе. Известно, что у обвиняемых находился и брат двух девочек. Мальчик сейчас живет у родственников.

Сосед матери погибшей девочки рассказал, что молодые люди переселились к женщине пару месяцев назад. Ему сразу показался странным внешний вид новых друзей соседки.

«Она их приютила, не знаю, откуда вообще таких друзей нашла... Мне сразу не понравились. Ходили в странных балахонах. Дочка их девчонка молодая, а юбка в пол, вся закрытая. Странно выглядели», — рассказал Владимир.

Анонимный источник, близкий к следствию, рассказал журналистам, что девочку кормили только молоком и лупили крапивой, чтобы «изгнать дьявола».

«Мать на три дня уехала в командировку. Детей оставила под присмотром этих гостей. Они по какой-то причине решили, что Алину надо спасать от дьявола, что она одержима. Ребенка морили голодом, поили только молоком, били крапивой, выгоняя из нее якобы бесов», — рассказал источник.

Официальная версия следствия более бытовая. В ней указано, что детей подвергали не только голоду, но и насилию.

Последствия урагана в Москве

Два человека погибли, еще 37 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву накануне, подтвердили экстренные службы. Среди пострадавших шестеро детей.

Также отмечается, что сильными порывами ветра повалило 1185 деревьев и три опоры освещения. В результате разгула стихии повреждения получили 643 автомобиля.

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

В первом смертельном случае дерево упало из-за сильного ветра и придавило насмерть прохожего. ЧП произошло на Ивановской улице на севере столицы. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. Второй человек погиб из-за того, что на него обрушились строительные леса. ЧП произошло в Басманном районе.

Мощность шторма составила 10 баллов из 12 возможных. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. При таком ветре, по словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, происходят значительные разрушения. Стихия валит деревья и вырывает их с корнями. На море же она способна вызывать волны до 10 метров в высоту.

Июнь 2024 года стал самым дождливым в Москве за последние 145 лет, количество осадков превысило все значения, сообщал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик уточнил, что первые 20 дней летнего месяца оказались очень теплыми и супервлажными.

Вильфанд подчеркнул, что новый погодный рекорд по количеству осадков был установлен еще до конца месяца. Как отметил синоптик, температура воздуха в столице также была на три градуса выше климатической нормы.

Читайте также:

Отец захватчика заложников в ростовском СИЗО высказался о поступке сына

Появились кадры жуткого урагана в Москве

Мать убитой трехлетки оказалась в СИЗО: трое детей просят Путина о помощи