Террористы в СИЗО, инцидент с ракетой, допрос Ягодкиной: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/АГН «Москва»

Далерджон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», Елена Ягодкина

Криминалист Михаил Игнатов не исключил, что подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» рискуют не дожить до суда, российский посол Сергей Андреев не явился в МИД Польши после того, как его вызвали в ведомство из-за инцидента с ракетой, журналисты сообщили о задержании замглавы Федеральной таможенной службы генерал-полковника Елены Ягодкиной — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кто может наказать террористов из «Крокуса» до суда?

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru не исключил, что подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» рискуют не дожить до суда. По его мнению, с фигурантами могут «разобраться по-другому» в СИЗО.

«Подозреваемые в совершении теракта в „Крокус Сити Холле“ рискуют не дожить до приговора. Понимаете, они попадут в СИЗО, где сидят серьезные люди... Они не приемлют терроризм, среди жертв могли оказаться жены, матери, дети тех же находящихся в СИЗО. Поэтому с террористами могут разобраться по-другому, скажем так», — считает Игнатов.

Эксперт предположил, что задержанных могут содержать отдельно от остальных находящихся в следственном изоляторе граждан на время следствия. Собеседник отметил, что даже в колонии для пожизненно осужденных им будет грозить опасность от сокамерников.

«Плюс в колонии для осужденных пожизненно, если они получат ПЛС, скорее всего, так и будет: на них может напасть сокамерник, нанести смертельную травму, и ему за это ничего не будет, они и так на пожизненном. Поэтому заявление Дмитрия Медведева о судьбе задержанных недалеко от истины», — подытожил Игнатов.

Вооруженные преступники напали на концертный зал в подмосковном Красногорске вечером в пятницу, 22 марта. Вскоре все четверо непосредственных участников нападения были задержаны. По последним данным, число погибших возросло до 139 человек. Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен, сообщил ранее глава СК Александр Бастрыкин.

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Отмечается, что ни один адвокат не вызвался добровольно защищать обвиняемых в террористическом акте. Интересы четверых мужчин, задержанных сотрудниками правоохранительных органов 23 марта, представляли назначенные судом защитники.

«Защиту всех четверых обвиняемых осуществляли адвокаты, предоставленные государством», — рассказал источник в суде.

Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу четверых подозреваемых по делу о теракте. Они арестованы до 22 мая. Все задержанные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика.

Первым был арестован 32-летний Далерджон Мирзоев. В зале суда стало известно, что задержанный является уроженцем Таджикистана. У него есть четверо несовершеннолетних детей, включая полуторагодовалых двойняшек. У Мирзоева была временная регистрация на территории России. Он оформил ее в Новосибирске, но срок ее действия уже истек.

Еще один арестованный, Рачабализода Саидакрами, родился 4 февраля 1994 года. Он женат, является отцом одного ребенка. Обвиняемый — безработный, у него неоконченное среднее образование. Во время суда он заявил, что не помнит, где был зарегистрирован в России.

Третий обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе», Шамсидин Фаридуни, родился в 1998 году в Таджикистане и является гражданином этой страны. У него есть восьмимесячный ребенок. Фаридуни был официально трудоустроен на фабрике в Подольске и имел регистрацию в Красногорске. Незадолго до теракта он посещал «Крокус».

Четвертый подозреваемый, Мухаммадсобир Файзов, в суде сообщил, что родился в Таджикистане в 2004 году. У него среднее образование. Он временно безработный, был устроен в барбершоп в Иваново, там же зарегистрирован. Проработал два месяца, уволился, уехал в другой город. Обвиняемый холост, детей нет.

Источник «Известий» сообщил, что двое обвиняемых в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» могли пройти инструктаж во время поездки в Турцию. По данным собеседника журналистов в сфере антитеррористической безопасности, остальных террористов завербовали уже на территории РФ.

«Исполнители теракта в „Крокусе“ познакомились порядка трех-четырех недель назад... Вероятнее всего, мы имеем дело со случайным набором исполнителей, одержимых нехваткой денег и радикализированных их куратором», — говорится в сообщении.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

Кроме того, отмечается, что организаторы нападения на подмосковный концертный зал также планировали атаку в одной из стран Средней Азии. По информации издания, попытка теракта там была предотвращена.

Как посол РФ поставил МИД Польши в неловкое положение?

Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Сергея Андреева, но дипломат так и не явился в ведомство, сообщил пресс-секретарь МИД Павел Вроньский. Причиной вызова главы дипмиссии РФ стал инцидент с ракетой, которая, согласно версии польской стороны, нарушила воздушное пространство страны.

«Посол России не прибыл в МИД», — сказал Вроньский.

24 марта оперативное командование Польши заявило, что российская крылатая ракета нарушила воздушное пространство этой республики. По данным польских военных, снаряд запустила дальняя авиация Воздушно-космических сил России для удара по Украине, ракета находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил NEWS.ru, что польский МИД планировал на встрече с дипломатом предъявить России обвинения в пролете ракеты над территорией страны.

«Андреев спросил, есть ли письменное подтверждение или какие-то факты объективного контроля, которые доказывают это. В ответ ему было сказано, что таких фактов и доказательств нет. Тогда посол Андреев сказал, что и ему нет смысла приходить», — сказал член Совфеда.

Карасин подчеркнул, что решение посла свидетельствует о его желании совершать подобные визиты «по делу», а не просто ради самого факта посещения МИД.

Фото: MFA Russia/via Global Look Press Посол России в Польше Сергей Андреев

После инцидента заместитель главы польского внешнеполитического ведомства Анджей Шейна заявил, что НАТО рассматривает различные стратегии, в том числе возможность уничтожения ракет, которые пролетают в непосредственной близости от границ стран, входящих в Блок. При этом он отметил, что соответствующее решение может быть принято «исключительно с согласия украинской стороны и при учете его международных последствий».

«В рамках НАТО проводится анализ разных концепций, в том числе и того, чтобы такие ракеты сбивались, когда они пролетают очень близко от границы НАТО», — заявил Шейна.

За что задержали замглавы ФТС?

26 марта силовики с обысками нагрянули на рабочее место замглавы Федеральной таможенной службы генерал-полковника Елены Ягодкиной, ее задержали, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Уточняется, что в отношении 48-летней женщины возбуждено уголовное дело, однако не указывается, по какой статье.

«Ягодкина была задержана сегодня утром в своем служебном кабинете после совещания в ФТС», — передает агентство.

Также источник отметил, что обыски прошли и по месту жительства подозреваемой, ее саму отвезли на допрос. При этом издание уточнило, что в пресс-службе ФТС не стали комментировать ситуацию. Отмечается, что Ягодкина заняла пост замруководителя ФТС в сентябре 2019-го, в таможенных органах она трудится с 1997 года.

По данным РБК, Ягодкину задержали по делу о неправомерном начислении пошлин, проверяется ее причастность к коррупционным схемам. Сообщается, что речь идет о деятельности ФТС в период с 2011 по 2019 год, тогда женщина занимала должность в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования таможенного органа.

Ягодкина родилась 20 августа 1975 года в Новосибирске. В 1997 году окончила Новосибирский государственный аграрный университет.

С 1997 года работает в таможенных органах, за это время прошла путь от инспектора отдела таможенных платежей Новосибирской таможни до заместителя начальника управления — начальника Службы федеральных таможенных доходов Центрального таможенного управления ФТС России.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина

С августа 2011 года занимала должность первого заместителя начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС. В январе 2018 года стала главой этого управления. 13 апреля 2019 года распоряжением тогдашнего председателя правительства Дмитрия Медведева назначена на должность заместителя руководителя ФТС.

Ягодкина — генерал-полковник таможенной службы. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Согласно последним доступным сведениям о доходах, по итогам 2021 года Ягодкина заработала 4,27 млн рублей.

26 марта ФСБ сообщила о разоблачении преступной организации коррупционеров, включавшей высокопоставленных чиновников Минэкономразвития и предпринимателей из Ставропольского края. В Сети было опубликовано видео с обысками во «дворцах» у коррупционеров с дорогими автомобилями и большим количеством денег.

По данным спецслужб, фигуранты незаконно прекратили действие лицензии на добычу минеральной воды предприятия с целью его будущего рейдерского захвата. Также участники преступной группы совершали крупные кражи природного газа.

ФСБ провела обыски в столичном регионе и на территории Ставропольского края, в ходе них изъято оружие, значительные суммы наличных денег и автомобили премиум-класса.

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