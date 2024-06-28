Террористы атаковали Дагестан, поезд ушел под откос: главные ЧП за неделю

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости

Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта Республики Коми

К терактам в православных храмах Дагестана оказались причастны сыновья одного из районных глав республики, при схождении поезда с рельсов в Коми погибли трое человек, в Пермском крае 30-летний мужчина изнасиловал трехлетнюю соседку — NEWS.ru рассказывает о главных событиях недели из рубрики «Происшествия».

Террористы напали на храмы в Дагестане

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стал 21 человек, еще 46 пострадали. В Дагестане объявили трехдневный траур. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: террористический акт, незаконные хранение и хищение огнестрельного оружия.

Республиканский суд арестовал бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова за административное правонарушение, а шестерых его сыновей — за мелкое хулиганство. Ранее стало известно, что убитые силовиками родственники чиновника причастны к терактам, произошедшим в воскресенье.

Омарова исключили из партии «Единая Россия» за «дискредитирующие действия». Теперь его близких называют «семьей террористов».

Экс-глава района сказал на допросе, что некоторые его сыновья были ваххабитами. Но большинство членов семьи не поддерживали связь с ними. Чиновник заверил следователей, что не причисляет себя к радикальному религиозному течению. Родственники предполагаемых террористов, совершивших теракты, записали видео, в котором попросили прощения у семей жертв.

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В Коми поезд сошел с рельсов

Поезд сошел с рельсов в Республике Коми. МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте крушения поезда в Коми. Около 40 пассажиров пострадали в результате происшествия на участке Инта — Угольный. Также стало известно, что жертвами трагедии стали трое человек — два мужчины и 16-летняя девушка.

В общей сложности сошло с рельсов девять вагонов пассажирского поезда. В связи с этим происшествием возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований к транспортной безопасности.

В РЖД заявили, что госпитализированным пострадавшим выплатят по 1 миллиону рублей. Тем, кто отделался ушибами и ссадинами, — по 500 тысяч рублей. Родственники погибших получат страховую выплату 2,25 миллиона рублей и дополнительно по 2 миллиона рублей от компании.

Юрист Илья Русяев предположил, что ответчиком по делу о сходе с рельсов вагонов может стать РЖД. Также с учетом состояния железнодорожного полотна к ответственности также могут привлечь органы местного самоуправления и компанию, ответственную за содержание путей на этом участке.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта Республики Коми

Педофил едва не убил трехлетнюю девочку

В деревне Елохи Пермского края 30-летний мужчина жестоко изнасиловал трехлетнюю соседку. В день нападения подозреваемого Владислава выгнала из гостей жена его собутыльника. Тот на выходе из многоэтажки увидел трехлетнюю соседку. Предложил ей пройти посмотреть, какой большой борщевик вырос в этом году.

«Это уже сейчас известно из его показаний, что [он увел ее] показать, какой большой вырос борщевик. И потом он ее утащил. Они живут по соседству, то есть она его видит [часто], они общались, и она не испугалась. Ну дядя Влад, знакомый, и все. И пошла с ним», — рассказывает тетя пострадавшей девочки.

В ту же ночь родители и их односельчане организовали поиски ребенка. До обнаружения девочки в кустах за небольшим магазином прошло четыре-пять часов. Девочка была в крови. Ее трусы лежали рядом, футболка болталась на шее, на ногах остались сандалии и носки.

Тетя пострадавшей девочки рассказывает, что спугнула насильника слабослышащая женщина. Она шла мимо кустов, где маньяк надругался над ребенком, но не придала значения действиям пьяного мужчины.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При обысках в квартире подозреваемого была найдена окровавленная олимпийка мужчины и шорты девочки со следами эякулята. После мужчину вывозили в место, где было совершено преступление. Но в первый раз он даже не вышел из служебной машины, а во второй раз на месте тех же кустов признался в содеянном.

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