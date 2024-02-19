Террорист в Запорожье, британский БПЛА в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 19 февраля

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Шесть человек, в том числе трое детей, подорвались на боеприпасах в ДНР. Два беспилотника попытались атаковать Брянскую область. В Запорожской области предотвратили теракт против одного из местных политических деятелей. Британский БПЛА перехватили под Донецком. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Шесть человек пострадали из-за подрыва на боеприпасах в ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 12 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 32).

На Донецком направлении украинские войска совершили девять обстрелов, на Горловском — три. Украинские войска выпустили по региону 28 боеприпасов. Повреждения получили шесть жилых домов, один инфраструктурный объект и семь автомобилей. В частности, под ударами оказался Дом детского творчества на Набережной улице в областном центре.

«Сегодня в результате детонации кассетных боеприпасов противника на территории региона ранены шесть мирных жителей, из них трое детей. <...> Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что в Киевском районе Донецка 56-летний мужчина подорвался на мине «Лепесток», в Горловке сдетонировал ранее неразорвавшийся суббоеприпас — пострадали 58-летняя женщина и 56-летний мужчина, а в Пантелеймоновке из-за взрыва боеприпаса ранения получили трое детей 2012, 2013 и 2014 годов рождения.

Фото: t.me/DNR_SCKK

Британский дрон-камикадзе перехватили над ДНР

Российские силовики перехватили над территорией ДНР британский беспилотник-камикадзе. По словам Дениса Пушилина, дрон нес на себе семь килограммов взрывчатого вещества, боевую часть БПЛА обезвредили на месте.

«Управлением ФСБ России по ДНР совместно с подразделениями военной комендатуры и Росгвардии в Новоазовском районе республики перехвачен британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как уточнил Пушилин, специалистам уже удалось расшифровать полетное задание дрона: он должен был атаковать гражданский объект в Мариуполе, подлетев к нему со стороны Таганрогского залива.

«Западные террористы вместе со своими украинскими пособниками хотели в очередной раз устроить чудовищный теракт и обвинить во всем Россию. На фоне крупного поражения <...> в Авдеевке киевский режим предпринимает любые попытки для дестабилизации обстановки в республике», — подытожил глава ДНР.

Два БПЛА попытались атаковать Брянскую область

Два украинских беспилотника попытались атаковать Брянскую область утром 19 февраля. Как отчиталось Минобороны РФ, первый из них сбили средствами противовоздушной обороны над Брянским районом в районе 07:30.

«Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом. <...> Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Спустя чуть меньше получаса глава региона сообщил о ликвидации средствами ПВО еще одного беспилотника самолетного типа.

Город Запорожской области обстреляли из РСЗО

Накануне украинские войска обстреляли из РСЗО город Каменку-Днепровскую в Запорожской области. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, обошлось без жертв и пострадавших. Повреждения получили четыре частных дома.

«Нацисты минувшей ночью совершили атаку из РСЗО на город Каменку-Днепровскую. <...> В бессильной злобе из-за поражения на поле боя в Адвеевке бандеровцы традиционно ударили по мирным кварталам», — написал он в своем Telegram-канале.

Также ВСУ продолжали бить по населенным пунктам региона из артиллерии. По данным Telegram-канала WarGonzo, под огнем оказались Копани, Новопрокоповка и Вербовое. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ФСБ предотвратила теракт в Запорожской области

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из политических деятелей Запорожской области. По данным силовиков, его готовил россиянин Виталий Дятленко, завербованный Службой безопасности Украины. Совершить теракт мужчина планировал посредством подрыва машины.

При задержании Дятленко оказал вооруженное сопротивление, из-за чего его пришлось ликвидировать. На месте происшествия, помимо взрывного устройства, обнаружили пистолет Макарова и патроны к нему.

Взрывоопасный предмет обнаружили в селе Белгородской области

Утром 18 февраля в Валуйском городском округе Белгородской области сработало предупреждение о ракетной опасности. Тревога продлилась примерно полчаса. Как позже отчитался губернатор Вячеслав Гладков, в расположенном на территории округа селе Солоти нашли «взрывоопасный предмет», его уничтожили. Никто не пострадал, разрушений нет.

Накануне украинские войска также обстреливали регион из артиллерии. В селе Журавлевка Белгородского района зафиксировали один прилет, а в пограничном пункте пропуска «Нехотеевка» — три прилета. Обошлось без последствий на земле.

Журавлевку также атаковал дрон-камикадзе. Один БПЛА упал в селе Козловка, его обезвредили саперы. В обоих случаях никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет.

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