«Терпи, донесу»: офицер спас раненого бойца под Авдеевкой и попал на видео Появилось видео, как офицер ВС России спасает сослуживца под Авдеевкой

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Российский офицер из группировки «Отважные» вынес из-под огня раненого сослуживца во время наступления на Авдеевском направлении. На опубликованных Telegram-каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны» видео заметно, что офицер выносит товарища на спине и приговаривает, чтобы он потерпел.

Как ты, братец? Терпи, донесу, — говорит на видео военный.

Как пишет канал, российский офицер в составе группировки «Центр» участвовал в штурме Очеретино. В какой-то момент его боевой товарищ получил ранение обеих ног. Военный поспешил на помощь, взвалил на плечи сослуживца и вынес его из-под обстрелов.

Ранее украинский военнопленный Андрей Бабенко рассказал, что ВСУ открыли минометный огонь по сослуживцам, которые решили сдаться в плен российским войскам. По словам Бабенко, российские военные сказали им лечь и пытались защитить бойцов от минометного огня.

Также военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск оказывают помощь солдату ВСУ. Он был ранен и брошен при отводе в тыл медпункта украинской армии. Раненый рассказал, что является уроженцем Таджикистана. На территории Украины он проживал с женой.