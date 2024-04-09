Теракт в «Крокусе»: последние новости 9 апреля, судьба боевиков на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аферисты пытались нажиться на трагедии в «Крокус Сити Холле» от имени «королевы марафонов» Елены Блиновской. Какие последние новости о теракте в «Крокусе» 9 апреля, что ждало боевиков на Украине на самом деле, сколько людей погибло?

Как мошенники пытаются нажиться на трагедии в «Крокусе»

По данным Telegram-канала Mash, мошенники попытались нажиться на пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», произошедшем 22 марта. Уточняется, что аферисты выдали себя за «королеву марафонов» Елену Блиновскую, которая сейчас находится в СИЗО по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег.

«В одной из групп „королевы марафонов“ появилось сообщение. В трогательных тонах от лица Елены предлагали собрать средства на помощь жертвам теракта. Некоторым подписчикам даже звонили. Причем на той стороне провода была совсем не Блиновская», — пишет Mash.

Как сообщает источник, адвокаты блогера узнали о происходящем и обратились в правоохранительные органы. Сейчас полиция Москвы проводит проверку по данному факту, аферистов разыскивают.

Какая судьба ждала террористов из «Крокуса» на Украине

Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с NEWS.ru рассказал, что обещание обеспечить обвиняемым в исполнении теракта в «Крокус Сити Холле» коридор на Украину наверняка бы не исполнили. По словам спикера, фигурантов бы просто ликвидировали, а потом утопили в болоте, так как они уже не были нужны украинской стороне.

«Это были смертники, никто им не заплатил бы, никто бы не искал даже. Это затруднило бы работу российским следователям. Неизвестно, был ли создан в итоге коридор. И потом, нужны бы им были люди, совершившие тяжкое преступление? После теракта они уже не представляли интереса для Украины. К тому же, зачем им платить?» — заявил Михайлов, предположив, что исполнителей теракта ликвидировали бы через час-полтора.

Ранее в ходе допроса сотрудниками ФСБ обвиняемые в исполнении теракта в «Крокусе» заявили, что их координатором был некий человек по имени Сайфулло. По словам фигурантов, именно он полностью курировал действия по подготовке и нападению в Красногорске, а также сказал обвиняемым, чтобы они после теракта ехали в Киев, где им дадут миллион рублей.

Из записи допроса обвиняемых, кадры которого опубликовал Первый канал, следует, что участок границы, через который террористы планировали попасть на территорию Украины, подготовили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Сотрудники ФСБ установили, что была создана брешь в минном поле.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

Кто поджег мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

Ночью 5 апреля в поселении Десеновское в Новой Москве подожгли стихийный мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». 8 апреля ГУ МВД РФ по Москве сообщило о задержании подозреваемого. Им оказался 49-летний безработный местный житель.

Мужчине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243.4 УК России «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений».

МВД также опубликовало видео допроса задержанного. Отвечая на вопрос, с какой целью был совершен поджог мемориала, мужчина сказал, что «это лишнее».

«Мне показалось, что это лишнее, что люди кучу игрушек навалили, мне показалось, что красиво, что это все горит», — заявил он.

Сколько людей погибло при теракте в «Крокусе»

Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибло 145 человек, пострадали не менее 550. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале 8 апреля сообщила, что девять детей из шести семей остались сиротами в результате теракта в Красногорске.

На настоящий момент арестованы 11 фигурантов дела о теракте в «Крокусе», в том числе четверо непосредственных участников нападения на концертный зал и их пособники.

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