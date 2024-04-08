Теракт в «Крокусе»: последние новости 8 апреля, как ВСУ помогали боевикам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый канал опубликовал новые кадры допроса обвиняемых в исполнении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». В чем признались боевики, кто был их координатором, как им помогали ВСУ, какие последние новости о теракте в «Крокусе» 8 апреля?

Кто был координатором террористов из «Крокуса», как помогали ВСУ

В ходе допроса сотрудниками ФСБ обвиняемые в исполнении теракта в «Крокус Сити Холле» заявили, что их координатором был некий человек по имени Сайфулло. По словам фигурантов, именно он полностью курировал действия по подготовке и исполнению нападения в Красногорске.

«Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там миллион рублей дадут», — говорит один из обвиняемых Саидакрами Рачабализода на кадрах допроса, опубликованных Первым каналом.

Другой фигурант рассказал, что на границе с Украиной их должны были ждать люди, которые помогут добраться до Киева. Как выяснилось, для напавших на «Крокус» готовили сразу два коридора: через Чуйковку и Сопыч Сумской области.

«Сайфулло сказал, что там нас будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут нам перейти границу и доехать в Киев», — заявил фигурант Мухаммадсобир Файзов.

По словам предполагаемого главаря террористов из «Крокуса» Фаридуни Шамсидина, координатор просил позвонить ему, когда боевики пересекут границу и бросят машину недалеко от нее.

Из записи допроса обвиняемых также следует, что участок границы, через который террористы планировали попасть на территорию Украины, подготовили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Сотрудники ФСБ установили, что была создана брешь в минном поле.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каких соучастников теракта в «Крокусе» раскрыл Медведев

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети заявил, что лидеры США, Великобритании, Франции и Германии являются соучастниками теракта в «Крокус Сити Холле», за которым стоит Украина. По его словам, боевики ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) не имеют отношения к атаке на Красногорск.

«Почтенные лидеры США и стран Европы, вам недостаточно заявлений террористов, рассказавших об обещанном в Киеве миллионе рублей и <...> окне на границе России и Украины? Теракт все еще заказан ИГ? Настоящие наниматели — <...> ваши выкормыши», — написал Медведев.

Почему западные СМИ молчат о теракте в «Крокусе»

Западные СМИ получили указание молчать о числе жертв теракта в «Крокус Сити Холле», полагает пресс-служба МИД России. В дипведомстве отметили, что таким образом Запад пытается отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов атаки.

«Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов <...> придает категорическое указание не освещать в СМИ <...> количество жертв теракта», — говорится в соответствующем сообщении.

Российские дипломаты подчеркнули, что западные средства массовой информации скрывают истинные масштабы трагедии. Они не только умалчивают подробности о погибших, в частности о том, сколько детей стали жертвами атаки, но и исключают из повестки реакцию простых граждан на произошедшее, уточнили в МИД. В министерстве объяснили данное указание стремлением не демонстрировать сочувствие и гуманизм в отношении россиян.

Сколько человек погибло и пострадало при теракте в «Крокусе»

Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, пострадали не менее 550.

5 апреля Басманный суд Москвы арестовал 11-го фигуранта дела о нападении на «Крокус». Мухаммад Зоир Шарипзода из Таджикистана обвиняется в подготовке нападения на концертный зал в Красногорске. Срок ареста — до 22 мая, как и у других фигурантов дела о теракте в «Крокусе».

Ранее под стражу заключили четверых непосредственных исполнителей теракта в Красногорске и шестерых их предполагаемых пособников.

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