Теракт в «Крокусе»: последние новости 13 апреля, пытки террористов, Украина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В МИД Таджикистана назвали недопустимым применение пыток к обвиняемым в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Какие последние новости о трагедии в Красногорске, причастна ли Украина, сколько людей погибли и пострадали при теракте в «Крокусе»?

Что заявили в Таджикистане о пытках террористов из «Крокуса»

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заяви, что Душанбе считает недопустимым применение пыток к обвиняемым в теракте в «Крокус Сити Холле» и распространение кадров с жестким задержанием. Глава ведомства напомнил о соблюдении норм международного права и подчеркнул, что цену показаниям, которые были получены таким путем, все знают.

«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта 22 марта в Московской области с применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаний, добытым таким образом, всем хорошо известна», — отметил он.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в «Крокус Сити Холле»

По словам Мухриддина, при расследовании обстоятельств террористической атаки нельзя провоцировать формирование атмосферы ненависти в информационном пространстве стран СНГ. Как указал министр, все виновные в массовом убийстве и их пособники должны быть наказаны, однако таджикская сторона ожидает, что следствие будет действовать беспристрастно.

Причастна ли Украина к теракту в «Крокусе»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил об отсутствии сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в нападение на «Крокус». Он отметил, что следы заказчиков теракта в Красногорске ведут именно в Киев.

«Уже на этом этапе (предварительного расследования. — NEWS.ru) не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это отвратительное и бесчеловечное преступление. И следы его заказчиков, как можно со всеми основаниями утверждать, ведут в Киев», — сказал Небензя.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что к финансированию терактов в России и за ее пределами причастна нефтегазовая компания «Бурисма Холдингс», работающая на Украине. В ведомстве уточнили, что речь идет об устранении российских политических и общественных деятелей, а также нанесении экономического ущерба стране. Отмечается, что на атаки было потрачено несколько миллионов долларов.

Кроме того, СК указывал, что были получены данные, свидетельствующие о связи террористов со спецслужбами Украины. Сами обвиняемые на допросе сотрудниками ФСБ признались, что после теракта ехали в Киев, где им обещали миллион рублей, а помочь попасть на территорию Украины им должны были ВСУ.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press Далержон Мирзоев, подозреваемый в теракте в «Крокус Сити Холле»

Запад поможет России в расследовании теракта в «Крокусе»?

Москва рассчитывает на сотрудничество со стороны западных стран в вопросе поимки и привлечении к ответственности заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», а также наказания виновных в диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом во время выступления на заседании СБ ООН заявил постпред РФ Василий Небензя.

При этом он отметил, что вопрос о причастности спецслужб Запада к теракту в Красногорске остается открытым. По его словам, на Западе стараются переложить ответственность на ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и любой ценой выгородить Киев.

Сколько людей погибло при теракте в «Крокус Сити Холле»

Сейчас лечение в больницах продолжают 34 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он уточнил, что четверо пациентов, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии, а еще двое — в крайне тяжелом.

«На стационарном лечении остаются 34 пострадавших в „Крокус Сити Холле“. Состояние двоих из них крайне тяжелое», — сказал министр.

Согласно последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, пострадали не менее 550. По делу о нападении на «Крокус» сейчас арестованы 11 человек — четверо непосредственных исполнителей теракта и их пособники.

Еще одного предполагаемого пособника террористов из «Крокуса» пытались задержать в подмосковном Чехове 10 апреля. По неподтвержденной информации, мужчина мог успеть скрыться в Польше.

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