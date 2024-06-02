Теракт в «Крокусе»: новое дело и аресты, последние новости

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Москве арестовал 18 человек по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Что об этом известно, какое новое дело возбудили по факту трагедии, как идет расследование?

Что известно о новых арестах

В постановлении Басманного суда говорится, что в качестве обвиняемых привлечены 20 лиц, двоим из которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, остальные отправлены под стражу.

«По уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены 20 лиц, в отношении 18 судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в постановлении.

После теракта в «Крокусе» возбуждено несколько уголовных дел. Среди упомянутых статей — о террористическом акте, приготовлении к нему и участии в деятельности террористической организации.

По какой статье возбуждено новое дело

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг по факту теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом стало известно из постановления суда в отношении одного из обвиняемых в совершении террористического акта.

«В одно производство с указанным уголовным делом (о теракте. — NEWS.ru) соединено уголовное дело, возбужденное 25 марта 2024 года, по ч. 3 ст. 238 УК РФ», — говорится в постановлении.

Газета «Коммерсант» сообщила, что Следком возбудил дело в отношении двух сотрудников концертного зала. Издание утверждает, что обвиняемых отпустили под подписку о невыезде, так как следователи не уверены в их виновности.

По данным газеты, претензии к фигурантам дела связаны с тем, что пожарные выходы в концертном зале могли быть закрыты и многие зрители не смогли покинуть здание. Сгорели или задохнулись от угарного газа в различных помещениях около 80 человек.

Обвиняемые свою вину категорически не признают и объясняют, что пожарные выходы были открыты. Но люди не смогли ими воспользоваться, так как им помешали вооруженные преступники.

Сколько человек признали потерпевшими

Свыше 1,7 тысячи человек признаны потерпевшими в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити холл», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на СК РФ. Также в ведомстве рассказали, что всего было проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз.

«В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек», — говорится в документе.

Теракт в Подмосковье был совершен вечером 22 марта. Несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». Погибли 145 человек. После стрельбы начался сильный пожар, второй этаж концертного зала полностью выгорел и обрушился.

Смогут ли террористы из «Крокуса» выплатить компенсации пострадавшим

Член ОНК Москвы Александр Мальцев заявил, что обвиняемые в исполнении теракта в «Крокусе» не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при пожизненном сроке. Он отметил, что в любом исправительном учреждении России трудовая деятельность является обязательной. По словам общественника, наиболее популярны швейное дело, производство мебели и металлообработка.

Однако в действительности такую работу имеет только треть осужденных, указал член ОНК. Это связано сразу с несколькими факторами. По его словам, зарплата заключенного не может быть меньше МРОТ, но она зависит от его квалификации и наличия заказов.

Мальцев добавил, что часть заработанных средств осужденных удерживается на содержание в исправительном учреждении и на выплаты подоходного налога. Оставшиеся деньги можно взыскать в счет компенсации пострадавшим, но это будет скромная сумма.

«Полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь, проведенную за решеткой», — заключил Мальцев.

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