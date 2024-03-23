Теракт в «Крокусе». Как всегда два вопроса: кто виноват и что делать?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вчера, 22 марта, в Подмосковье случилась страшная трагедия, террористы атаковали здание «Крокус Сити Холла», где проходил концерт группы «Пикник». На данный момент известно о более чем 100 пострадавших и около 80 погибших. Как на все это отреагировали российские военкоры? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Старше Эдды»

«Одна из особенностей чудовищного теракта в том, что сейчас все боятся взять на себя ответственность. Опубликовали какое-то фейковое сообщение от запрещенного ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), пытаясь запутать следы. Это, кстати, является признаком того, что за злодеянием стоят спецслужбы иностранных государств. Они знают, что наша месть будет беспощадной. Всячески пытаются отмазать украинцев, сперев все непонятно на кого. Очевидно, что злодеяние было попыткой ответа на действия нашей армии. Мы уничтожаем вражескую армию и инфраструктуру, они в ответ бьют по мирным городам и убивают мирных людей. Да, сами исполнители, скорее всего, какие-то обезьяны, но заказчик — не дикарь из кишлака. Именно поэтому он так сейчас напуган. И, кстати, не только он. Все, кто хотя бы не осудил преступление, не говоря уже о тех, кто одобрил, являются соучастниками. Искать таковых долго не надо», — отметил автор канала.

Александр Сладков

«Главный вопрос: кто? От этого будут зависеть дальнейшие действия России. Но Путин никогда не принимает взрывных решений. Если последует реакция — она будет системной. Теракт в Подмосковье — это продолжение войны Запада против России. Кто еще способен сегодня вложить деньги в такую акцию? Исполнитель — кто угодно. А кому выгодно? Кто против нас сегодня воюет? Запад. Есть какие-то другие варианты?» — написал военкор.

«Архангел спецназа Z»

«По характеру действий членов террористической группировки, совершившей массовое убийство в ТЦ „Крокус“, можно сделать следующие выводы: личности имеют в прошлом боевой опыт; террористы были хорошо обучены в тренировочном лагере; умело обращаются с оружием, а именно перенос огня в движении, плюс отточенная перезарядка оружия; противник отработал все элементы теракта по „таймингу“; действовали без лишних эмоций и хладнокровно расстреливали безоружных людей (вероятно, были под веществами); оружие противника имело навесной тюнинг в виде фонарей и ЛЦУ; оружие не первой свежести, сам канал ствола или приемник разрушен изнутри и пускает искры („пускает драконов“), то есть оружие лежало где-то долго и неправильно хранилось, так называемые „банки“, если бы они у них были от этого, тоже не спасли. К сожалению, в настоящее время мы имеем дело с хорошо организованной группой, вчерашний „пастух“ так бы не смог», — отметили авторы канала.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Коц

«Трагедия в Москве. Никаких требований, политических заявлений или попыток захвата. Как минимум пять террористов пришли с автоматическим оружием к „Крокус Сити“ в Москве и сразу открыли огонь по людям. Цель — максимум жертв. Взрывы, масштабный пожар, люди, выпрыгивающие из окон. Сложно отделаться от аналогий с Дубровкой. Мы отвыкли от таких масштабных терактов. И сейчас бессмысленно пенять на охрану — попробуй останови пять вооруженных ублюдков безоружными чоповцами. Сейчас главное — спасти людей. И не упустить террористов. Зло должно быть наказано», — отметил военкор.

Юрий Котенок

«Насчет того, что в действиях террористов был виден почерк профессионала — не соглашусь. Боевики лупили куда попало, не слишком точно, в том числе пропуская выживших. Перезарядка — дилетантская. Кстати, использованное для атаки оружие — охотничье. А это значит, что сразу вспоминаются многочисленные предупреждения о том, что первое, что делают многие мигранты после получения паспорта, даже не научившись толком говорить по-русски, это оформляют себе травмат, а затем гладкоствол — ту же „Сайгу“. Но все эти предупреждения последовательно игнорировались. И вместо того, чтобы как минимум запретить натурализованным ваххабитам свободное приобретение оружия, у нас придумывали, как половчее завести их сюда как можно в большем количестве», — возмутился военкор.

Андрей Медведев

«Заявления от лица якобы ИГИЛ об ответственности за теракт в Подмосковье — это фейк. Помимо того, что в официальных ТГ-каналах ИГИЛ нет никакой информации, никаких заявлений нет и на ресурсах афганских ячеек. Более того, в текущий момент ИГИЛ настолько не влиятельная структура даже на Ближнем Востоке, что любые даже официальные заявления не стоит воспринимать со стопроцентной серьезностью. И вообще, не надо верить тому, что сейчас на коленке лепят украинские ипсошники, что в случае с заявлениями ИГИЛ исключить нельзя. Ссылки, что якобы об этом пишет происламистское агентство АМАК, нужно тщательно проверять. Пока это похоже на попытку создать ложный след. Сейчас США пытаются как-то объяснить, что вообще они не знали ничего точно о теракте. И что Белый дом крайне осуждает. И все вроде бы выглядит убедительно. Даже сочувствие. Если бы не два слова в официальном заявлении. „Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть скорые планы атаковать большие скопления людей в Москве, включая концерты, и гражданам США рекомендуется избегать массовых собраний в течение 48 часов“. Так все же, что именно вы имели в виду, американцы?» — отметил журналист.

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