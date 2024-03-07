Теракт в Бердянске, подрыв автобуса в ЛНР: как ВСУ атакуют Россию 7 марта

Фото: МО Украины

Российские территории за минувшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Член участковой избирательной комиссии в Бердянске Запорожской области стала жертвой взрыва автомобиля. Автобус с мирными жителями подорвался на мине в ЛНР, пять человек погибли. Два беспилотника ВСУ были уничтожены над Брянской областью. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Два БПЛА попытались атаковать Тульскую область

Российские средства ПВО сбили над Тульской областью два украинских беспилотника самолетного типа в ночь на 7 марта, сообщили в Министерстве безопасности региона. Позже Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

«В ночь с 6 на 7 марта дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб», — говорится в сообщении Министерства региона.

Член избиркома погибла при теракте в Бердянске

Женщина 1969 года рождения погибла в результате теракта в Бердянске Запорожской области. Она была членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Злоумышленники заложили под ее автомобиль самодельное взрывное устройство.

Бомба сработала, когда женщина села в машину возле своего дома на улице Герцена. Она скончалась от полученных травм в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о теракте и незаконном хранении взрывчатых веществ.

«Жертвой сегодняшней атаки киевских террористов стала невиновная женщина — мать, жена, патриот своей страны. <...> Она была членом избирательной комиссии, и это спланированный террористический акт, попытка запугать», — прокомментировал ЧП губернатор региона Евгений Балицкий.

Автобус с мирными жителями подорвался на мине в ЛНР

Украинские войска обстреляли центр Кременной в Луганской Народной Республике. В результате два человека погибли, еще двое получили тяжелые ранения, сообщил глава муниципалитета Вячеслав Третьяков.

«В очередной раз украинские вооруженные формирования совершили циничный акт агрессии. <...> Вражеский удар был нанесен прямо в центре города, там, где наши граждане ходят за покупками, где гуляют дети», — отметил чиновник.

Третьяков также сообщил, что дрон-камикадзе атаковал подстанцию «Кременная». В результате удара произошло возгорание трансформатора. Пожар был оперативно потушен, после чего сотрудники энергетической компании прибыли на место ЧП для устранения неполадок.

Автобус с мирными жителями, которые ехали на кладбище, подорвался на мине в Кировске. В результате пять человек погибли, еще трое получили ранения.

«Специальные службы расследуют обстоятельства трагического происшествия. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Семьям пострадавших окажем всю необходимую помощь», — прокомментировал ЧП глава ЛНР Леонид Пасечник.

Взрыв прогремел возле нефтехранилища под Воронежем

Накануне днем правительство Воронежской области сообщило о взрыве возле нефтехранилища в поселке Анна. Власти региона заявили, что повреждения инфраструктуры не обнаружены.

Сотрудница гостиницы, расположенной недалеко от нефтехранилища, рассказала, что пожара после взрыва не последовало.

В это время в регионе действовало предупреждение об авиационной опасности. Средства ПВО отразили атаки по меньшей мере трех беспилотников.

7 марта около 05:28 в Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА. Предупреждение отменили спустя два с половиной часа.

Беспилотники ВСУ были сбиты над Брянской областью

Два беспилотника ВСУ были уничтожены над Брянской областью в ночь на 7 марта. Об отражении атаки сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом», — написал губернатор.

Богомаз уточнил, что никто из местных жителей не пострадал, разрушений не было зафиксировано. Позже российское военное ведомство подтвердило эту информацию.

Ракетную опасность четырежды объявляли в Курской области

Власти Курской области четырежды объявляли ракетную опасность за прошедшие сутки. Предупреждение действовало в Железногорском и Суджанском районах, а также на всей территории региона.

В районе полудня беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО под Курском. Еще один БПЛА перехватили над регионом в ночь на 7 марта.

Накануне беспилотники ВСУ дважды атаковали склад горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината имени А. В. Варичева в Железногорском районе. В результате налета на предприятии начался пожар. Пожарные потушили возгорание к вечеру.

ВСУ обстреляли ДНР более 30 раз

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что за прошедшие сутки было зафиксировано 33 факта ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 24 обстрела на Горловском направлении и девять — на Донецком. ВСУ выпустили 114 боеприпасов по региону. Обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

Украинские военные обстреляли из гранатомета поселок в Белгородской области

За минувшие 24 часа украинские солдаты выпустили почти 100 снарядов по Белгородской области, 95 гранатометных выстрелов были зафиксированы в поселке Красное Шебекинского городского округа. В результате обстрела сгорел частный жилой дом, в который попал снаряд. Никто не пострадал.

В поселке Поповка были зафиксированы три прилета снарядов. Два инфраструктурных объекта получили повреждения. В результате ударов никто не пострадал.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что на регион был совершен массовый налет беспилотников ВСУ. В частности, дрон-камикадзе атаковал село Козинка. Еще пять БПЛА были сбиты или подавлены средствами ПВО над Бессоновкой, Солнцевкой и Лозовой Рудкой. Никто из местных жителей не пострадал, повреждений зафиксировано не было.

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