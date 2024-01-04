Теракт против полицейского предотвратили в Мелитополе В Мелитополе задержали подозреваемого в подготовке теракта против полицейского

Росгвардия и ФСБ провели операцию по задержанию в Мелитополе 31-летнего гражданина Украины, который готовил теракт против представителя МВД России, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны. Подозреваемый действовал по указанию украинских спецслужб. Сейчас он ожидает суда.

Задержанный вступил в сговор с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины для совершения теракта в Мелитополе, целью назван сотрудник местного управления МВД, а мотивом — неприязнь к российской власти и неприятие проведения военной операции.

Для этого [подозреваемый] прошел обучение минно-взрывному делу на полигоне ВСУ в городе Запорожье, а затем получил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В ходе обыска сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты компоненты СВУ. Мощность взрывчатого вещества составила около килограмма в тротиловом эквиваленте, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге в Самарской области, подозреваемый задержан. Задержанный является сторонником организации «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).