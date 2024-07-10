«Теракт» на авианосце, бомба в подарок, HIMARS: как ВСУ атакуют РФ 10 июля

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб совершить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Почти полсотни белгородских сел и городов оказались под огнем ВСУ. Чешский беспилотник с 30 кг взрывчатки упал рядом с детским садом в Курске. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

ФСБ предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

ФСБ предотвратила теракт на авианесущем крейсере ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

Как рассказали в ФСБ, в марте представитель спецслужб Украины вышел на связь через мессенджер с россиянином, проходящим службу на авианосце. Он пообещал военному крупное денежное вознаграждение и эвакуацию за границу. В случае отказа от сотрудничества украинец угрожал офицеру уголовной ответственностью за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям.

Кроме того, сотрудники ФСБ задержали завербованного украинской разведкой россиянина, который готовил теракты против троих высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ. Он замаскировал взрывные устройства большой мощности в подарочную упаковку и разослал курьерской службой по адресам проживания военных в Москве. Задержанный заявил, что согласился совершить теракты за денежное вознаграждение.

Украинские БПЛА за ночь атаковали два региона России

Минувшей ночью средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над двумя регионами России, сообщило Минобороны. Украинские военные применили для атак летательные аппараты самолетного типа, отметили в ведомстве.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. <...> Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей», — говорится в сообщении.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, падение обломков БПЛА не привело к разрушениям или пострадавшим. Он уточнил, что предупреждение об опасности атаки дронов не объявлялось.

Фото: МО Украины

Гладков сообщил об ударах ВСУ по полусотне белгородских сел и городов

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере три раза. По данным Минобороны РФ, четыре беспилотника самолетного типа были уничтожены в течение дня. Еще один дрон был сбит над регионом в ночь на 10 июля.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что 3 июля украинские войска с помощью артиллерии и 56 БПЛА атаковали 40 населенных пунктов региона. Под огнем оказались Разумное, Бессоновка, Борисовка, Богун-Городов, Новопетровка, Тишанка, Грайворон, Теребрено, Шебекино, Муром и другие.

Пять многоквартирных и 19 частных домов, 14 автомобилей, два социальных и три коммерческих объекта, а также линии электропередачи получили повреждения. Пострадали шестеро жителей Шебекинского городского округа.

10 июля Гладков сообщил, что ВСУ атаковали город Грайворон с помощью двух дронов-камикадзе. В результате атаки первого БПЛА пострадал один человек. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями шеи был доставлен в Грайворонскую районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь.

Второй дрон сдетонировал на парковке социального объекта. По предварительным данным, никто не пострадал. На стоянке осколками были посечены четыре автомобиля.

Российское военное ведомство не комментировало информацию Гладкова об ударах ВСУ по Белгородской области.

Стало известно об ударах ВСУ по АЗС и маслодельному комбинату под Курском

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Теткино, Елизаветовка, Гоптаровка и Суджа. Местные жители не пострадали.

Беспилотники ВСУ, по словам Смирнова, атаковали территории в районах Краснооктябрьского, Попово-Лежачей, Куриловки, Гуево, Плехово, Заолешенки, Теткино, Искры, Обуховки, Городище, пункта пропуска «Крупец», а также города Суджа и одноименного пункта пропуска. Обошлось без жертв и пострадавших.

В поселке Теткино несколько жилых домов получили повреждения. В одном из них произошел пожар, который был оперативно потушен. Два нежилых дома были повреждены обломками сбитых дронов в селе Дьяконово.

Две автозаправки загорелись в Судже в результате атак беспилотников. Еще один украинский БПЛА ударил по подстанции местного маслодельного комбината, в результате чего на ней возник пожар. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших. Впоследствии все возгорания были ликвидированы.

Утром 10 июля Telegram-канал Mash сообщил о падении дрона рядом с детским садом в Курске. По данным канала, речь, вероятно, идет о БПЛА Primoco One 150 чешского производства. Mash отмечает, что беспилотник обнаружили родители малышей.

По информации канала, к БПЛА было прикреплено 30 кг взрывчатки, однако она не сдетонировала. Прибывшие на место полицейские разминировали аппарат и увезли.

Министерство обороны России не комментировало сообщения об обнаружении фрагментов дрона у детсада и об атаках ВСУ на Курскую область.

В соцсетях сообщили о звуках взрывов в Ростове-на-Дону

Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на жителей Ростова-на-Дону, что звуки выстрелов и взрывов звучали минувшей ночью над городом.

По информации канала, предположительно, в центре Ростовской области работали средства ПВО. По данным SHOT, над городом было сбито несколько воздушных целей. В Минобороны РФ не комментировали сообщения о работе систем противовоздушной обороны над Ростовом-на-Дону.

Подросток пострадал в результате атаки дрона в ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 42 случая ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 29 обстрелов на Горловском направлении и 13 — на Донецком. ВСУ выпустили 129 боеприпасов по региону. 14 жилых домов и два инфраструктурных объекта получили повреждения. Шесть мирных жителей пострадали, в их числе мальчик 2012 года рождения.

«Применялась реактивная артиллерия РСЗО M142 HIMARS с применением ракеты М-30А1 (шрапнельная), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», — уточнил глава ДНР Денис Пушилин.

Рогов заявил о попытке ВСУ лишить жителей Энергодара воды

Накануне Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенным пунктам Токмак и Благовещенка в Запорожской области, сообщил член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. В Благовещенке 1356 абонентов временно остались без электричества.

Утром 10 июля украинская армия обстреляла Энергодар. По словам Рогова, целью ВСУ был местный водозабор.

«Нацисты пытаются лишить жителей этого города в Запорожской области доступа к питьевой воде. Делают это намеренно — в условиях экстремальной жары», — отметил он.

Рогов уточнил, что в результате обстрела в городе было нарушено энергоснабжение. Он добавил, что артобстрел был совершен менее чем через сутки после ротации сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об ударах ВСУ по городам Запорожской области.

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