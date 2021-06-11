Теперь надолго: синоптик назвал сроки прихода летней погоды в центр России

https://static.news.ru/photo/5176ee3a-a08c-11ea-8d15-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

С понедельника, 14 июня, погода в Центральной России станет похожа на настоящую летнюю. Об этом в беседе с РБК рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, 13 июня погода прошла «определённый рубикон» и устойчиво встала на «летние рельсы».

И июнь, который в метеорологическом отношении до недавнего времени оставлял смешанные чувства, наконец-то, начнет радовать, — отметил Тишковец.

Как сообщил синоптик, 14 и 15 июня в регионах Центральной России воздух ночью прогреется до 12–17 градусов тепла, днём температура составит уже от +24 до +29 градусов. 16 июня станет чуть прохладнее из-за холодного атмосферного фронта, который также может принести с собой грозы и сильный ветер. Температура воздуха упадёт до +19 градусов.

Однако во второй половине недели погода снова «будет превосходной». В четверг днём ожидается от 21 до 26 градусов тепла, а в последующие сутки ночью прогнозируется от +13 до +18, днём от +26 до +31. Это на 5 градусов выше климатической нормы, отметил Тишковец.

Предварительные долгосрочные прогнозы подсказывают, что теперь относительно тёплое, солнечное и сухое лето в средней полосе России — это надолго, — резюмировал метеоролог.

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