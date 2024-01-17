Теперь гаишники знают, для чего живут: Путин им все рассказал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России президенту приходится лично заниматься всем сразу. И лопнувшими в зимнюю стужу трубами отопления, и постановкой актуальных задач гаишникам. Между тем оглашенную им формулу деятельности нашей автоинспекции надо бы, по выражению Дмитрия Медведева, «в граните отлить».

Фактически Владимир Путин произнес то, что разного рода независимые эксперты повторяют долгие годы: «Задача гаишников — не ловить кого бы то ни было на дорогах, а добиваться безопасности движения, снизить смертность на дорогах». Все, казалось бы, просто и логично. Но анекдоты о мздоимстве инспекторов будут рассказывать, думаю, еще долго и после этих слов Владимира Путина.

«Волшебная палочка» гаишников

Долгие десятилетия, сколько бы раз ни менялись названия автоинспекции, суть ее деятельности в основном сводилась к наказанию за нарушение правил и получению штрафов. Иногда через квитанцию, иногда, что называется, налом на месте. И порой ловля и «дойка» нарушителей принимали совсем уж извращенные формы. Достаточно вспомнить засады гаишников в кустах в надежде застать врасплох особо ретивых автомобилистов.

Потому и анекдотов про гаишников было немало. Причем куда более серьезных, чем обывательское зубоскальство по поводу того, что «мои дети не могут ждать, пока ты что-то нарушишь».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конечно, вошедшие в анналы, фильмы и книги грехи гаишников не могут быть быстро изжиты. Хотя несколько громких задержаний начальников провинциальных управлений службы имели терапевтический эффект. Особенно общественность поразило задержание начальника УГИБДД по Ставропольскому краю. Тогда народу был продемонстрирован «версальский особняк» инспектора с классическим золотым унитазом. И анекдотом такое мещанское благополучие уже не выглядело.

Камеры и искусственный интеллект

Теперь у сотрудников ГИБДД появились механические конкуренты. Те самые видеокамеры, от бдительного глаза которых просто так не укроешься и которые обеспечивают нерадивых автомобилистов «письмами счастья».

Кроме того, камеры и искусственный интеллект все шире используются для более рационального распределения транспортной нагрузки на дорогах, организации работы светофоров в зависимости от времени суток. Казалось бы, высвободившиеся энергичные инспекторы должны сосредоточиться на своих прямых обязанностях — борьбе за повышение безопасности на дорогах. Но цитата президента лишний раз напоминает, что далеко не все перестроились в правильном, указанном техническим прогрессом направлении.

Не дураки и приличные дороги

Известное высказывание о двух классических российских проблемах — дураках и дорогах — настолько вошло в обиход, что не подвергается сомнению. Спорят только об авторстве этого афоризма. Между тем недаром президент поминает гаишников в ходе заседания правительства. Аварийность на наших дорогах все еще высокая.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более того, за первые 11 месяцев прошлого года произошло 110 тысяч аварий, в которых погибло 11 800 человек. В целом по сравнению с 2022 годом аварийность подскочила на 5,1%. Уже начавшийся год принес печальные вести о массовых столкновениях десятков автомобилей, например на трассе Москва — Петербург. Конечно, вина тут не только гаишников. Тяжелые погодные условия нынешней зимы с ее резкими температурными перепадами и арктическими волнами холодов сыграли свою убийственную роль.

Да и пушкинская строка — «Теперь у нас дороги плохи!» — уже не столь актуальна. Зафиксированы рекордные цифры дорожного строительства. Но по-прежнему главная ответственность за наши поездки по стране лежит на гаишниках. И конечно, на президенте. Он же за все в ответе.

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