Readovka сообщила о гибели Пригожина

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Евгений Пригожин

Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник сообщил о гибели предпринимателя Евгения Пригожина при крушении в Тверской области бизнес-джета Embraer Legacy 600, который, предположительно, мог принадлежать бизнесмену. Официально информация о возможной гибели Пригожина не подтверждена.

По данным Readovka, источник канала утверждает, что Пригожин погиб.

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее написал в своем Telegram-канале, что гибель Пригожина подтвердили источники, близкие к ЧВК «Вагнер», с которой связан бизнесмен. По словам Рогова, «музыканты» также подтвердили гибель офицера Дмитрия Уткина, руководившего ЧВК «Вагнер». Официально эта информация не подтверждена.

Ранее в Росавиации сообщили РИА Новости, что Embraer Legacy 600, рухнувший под Тверью, принадлежал компании «МНТ-Аэро», специализирующейся на бизнес-перевозках, к расследованию причин крушения приступила специально созданная комиссия. В Росавиации также указали, что имя и фамилия Евгения Пригожина значатся в списке пассажиров разбившегося судна.

По данным МЧС, борт направлялся из Москвы в Санкт-Петербург, на борту находились 10 человек, включая трех членов экипажа. По предварительной информации, все погибли. По факту авиакатастрофы СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.