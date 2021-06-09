Telegram — почему в России он не сработает

Про известные события в Египте и Иране были запущены хлесткие определения — «Twitter-революция» и «революция по Facebook». Предполагалось, что смена власти путём уличного давления может управляться через Интернет посредством социальных сетей. Я не знаю, использовал ли кто-то выражение «Telegram-революция» про события в Белоруссии, или нет, но именно такую характеристику хочется припечатать к ним.

Действительно, ТГ-канал NEXTA, в лучшие дни имевший более 2 миллионов подписчиков, явился организатором и руководителем массовых мероприятий в Минске, да и в других городах республики, столь серьёзно зашатавших режим. Самое же забавное заключалось в том, что «Нехтой» рулил 22-летний парень на пару с двадцатипятилетним, ныне задержанным. Молодая бесшабашность и бездумность явственно чувствовалась в залихватских постах, в которых не было никаких «взрослых» переживаний за завтрашний день. Вспоминались юные большевики образца семнадцатого года с таким же безоглядным оптимизмом, шедшие в ЧК и Красную гвардию строить новый мир. Только всеобщим психозом и искусственно накалявшейся публичной истерикой можно объяснить то, что и зрелые по возрасту люди, отцы семейств, могли слушать таких юнцов и слепо повиноваться их указаниям: «собираемся на такой-то площади... переходим на такой-то проспект».

Революция в Белоруссии, как известно, кончилась ничем, точнее, поражением. Но пример был подан заманчивый — заводишь канал в Telegram, и вот уже сотни тысяч покорно шагают по твоей команде. Тут есть от чего закружиться голове.

К показаниям арестованного Романа Протасевича о том, что некий российский олигарх вкладывался в NEXTA с прицелом на её использование уже в России можно относиться по-разному. Неважно — правда ли это, часть правды, или нужные слова по заказу чьих-то спецслужб. Важен сам факт, что сильные мира сего проявляют интерес к ТГ-каналам с целью использования/недопущения использования их в России в политических целях. С Telegram в РФ вообще удивительная история. Одно из немногих достижений российского венчурного капитала на поприще высоких технологий, он почти с самого начала вызвал сложное отношение к себе со стороны власти. Вспомним длительную и бессмысленную борьбу с этим мессенджером Роскомнадзора, которую ведомство благополучно проиграло. Да и зачем чиновники проявили совершенно ненужную прыть — можно только догадываться. В итоге они осрамились, а Telegram получил дополнительную популярность и славу.

Как мессенджер, Telegram имеет особенное распространение в медийной тусовке — у журналистов, пиарщиков и тому подобной публики. Объяснить это могу пресловутой аурой защищённости от взломов, хотя не могу понять — зачем она 99,9% пользователей, какие такие у них секреты, чтобы спецслужбы с огромными усилиями пытались взломать их переписку? Но не менее важное значение получила возможность заводить публичные каналы на Telegram. Их массовое распространение — чисто российский феномен, следствие тяжелого положения отечественных СМИ цензуры, самоцензуры, а главное, экономической нестабильности и неустойчивости, равно как и непрофессионализма едва ли не большинства сотрудников и собственников. Впрочем, по истечении 3-4 лет можно сделать определённые выводы. Несмотря на лёгкость обзаведения каналом, дальнейшая его эксплуатация вовсе не сулит желаемой отдачи.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram никогда не составит конкуренции тому же YouTube. Но нас интересует именно политика. В российском (как, впрочем, украинском и любом ином на постсоветском пространстве) сегменте ТГ-каналы выполняют роль сливных бачков для распространения компромата, слухов, и используются преимущественно в чёрном пиаре. Большой прибыли на них не сделаешь, надо постоянно искать заказчика на то, чтобы кого-то очернить или обелить. Рынок этот весьма узкий в связи с тем, что публичной политики почти не осталось, а внутриаппаратные разборки могут прекрасно обходиться и без шумихи в Инете. Поэтому интерес российских олигархов к NEXTA (или к чему-то подобному), вне зависимости от того, насколько он был в реальности проявлен, вряд ли даст им желаемые результаты.

Каким-либо образом развернуть политическую ситуацию через Telegram — невозможно. РФ — не Белоруссия. В августе-сентябре 2020 года Белоруссия была наэлектризована только что прошедшей президентской кампанией — слабое место любой авторитарной власти, если она не подготовилась к выборам. Лукашенко не подготовился и допустил сплочение оппозиции и ее раскрутку за счёт свежих имён. В России власть подобных оплошностей не совершает после 2011 года. Думская кампания-2016, и президентская-2018 были совершенно безболезненны и не опасны для правительства. Нет никаких оснований предполагать, что нынешняя думская кампания будет чем-то отличаться.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Белоруссия — компактная страна, из Минска до любого уголка можно доехать за 3, максимум, 4 часа. Это также влияет на способность населения к протестам. Кроме того, это означает и близость заграницы: до Вильнюса — центра оппозиции, от Минска 170 километров. Большое число белорусских студентов обучается в Литве и Польше. После развала СССР в Белоруссии выросло поколение, для которого независимость норма, и, соответственно, любые интеграционные проекты с Россией (с которыми ассоциируется Лукашенко) неприемлемы. Напротив, Европа кажется очень заманчивой, благодаря близости, и тому, что многие в ней регулярно бывают. Всего этого нет в России. Здесь иная психология, иное отношение к истории и текущей международной ситуации. Здесь 22-летний мальчик не сможет водить толпу, а та его слушаться.

Вспомним громкие разоблачения в Интернете рубежа 2020-2021 — то про дворец в Геленджике, то про действия ФСБ относительно предполагаемого отравления Навального. Да, их посмотрели десятки миллионов, но они имели нулевой эффект по части реальных действий, и сегодня про них уже все забыли. Так что, как булыжник не являлся орудием пролетариата, так и Telegram не станет орудием креативного класса в России.