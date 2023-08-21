Тела нескольких диггеров достали из Москвы-реки: кто они и что случилось

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В центре столицы в Москве-реке обнаружили трупы нескольких человек, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после ливня в минувшее воскресенье, 20 августа. Что известно о погибших, почему не смогли выбраться?

Что известно о трагедии, сколько человек пропало

Тела 17-летнего молодого человека и 15-летней девушки были найдены в районе парка «Зарядье». По предварительным данным, молодые люди являются родственниками сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина, с которым они накануне пошли исследовать столичные коллекторы.

Тело еще одной 15-летней школьницы обнаружили в районе Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной. У погибшей обнаружили рваную рану головы. Школьница могла ее получить, когда компанию смыло потоком воды из коллектора.

Также спасатели обнаружили тело еще одного члена туристической группы, отправившейся на экскурсию по московским коллекторам во время ливня 20 августа. Речь идет о мужчине, личность которого на данный момент не установлена.

Известно, что в экскурсии по коллекторам в Москве могли участвовать не менее пяти человек, они, предварительной информации, также пропали во время сильного ливня в воскресенье.

По данным Telegram-канала Baza, на воскресную экскурсию по коллекторам было записано 24 человека. Но сколько из них действительно явились — пока неизвестно.

«На данный момент известно, что группа спустившихся состояла как минимум из четырех человек и гида-диггера. Однако возможно, что на самом деле было две группы по 12 человек (не считая гидов)», — говорится в публикации.

После инцидента на сайте организации сообщили, что подобные мероприятия временно не проводятся. При этом в данном сервисе по бронированию экскурсий предлагаются экстремальные прогулки с диггером по рекам Чечера и Пресня, но доступны они только с 18 сентября.

«Поиски пропавших вести сложно. Во-первых, часть коммуникаций выходят на режимные объекты и просто так попасть туда спасателям нельзя. Во-вторых, пропавших могло смыть в сторону Московского канала — и тогда район их поисков сильно расширяется», — поясняет Baza.

Кто сообщил о пропаже диггеров и что стало причиной трагедии

В полицию обратился пенсионер, который заявил о пропаже родственников. Он рассказал, что в воскресенье его 47-летний сын, 16-летняя внучка и 18-летний племянник уехали на экскурсию по подземным коллекторам Москвы в районе Неглинной улицы, отмечает «Московский комсомолец».

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать сильный ливень, который накануне обрушился на российскую столицу. Вода слишком резко поднялась, спастись у диггеров практически не было шансов.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаил Леуса, Москва в воскресенье, 20 августа, обновила суточный рекорд по количеству осадков.

«В Москве, на метеостанции ВДНХ, помимо 43 мм осадков, выпавших в течение воскресного дня, было еще 4 мм, которые принесла минувшая ночь, — таким образом, суточное количество дождей за 20 августа 2023 года в столице становится равным 47 мм — это 60% от нормы августа! Более того, это новый суточный рекорд по количеству дождей — прежнее достижение для этого дня было установлено в 1999 году и составляло +18,2 мм!» — написал он в своем Telegram-канале.

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