Тела откопали через семь лет: как банда Шишкана убивала своих жертв

Фото: СК РФ

Следственные действия по делу преступного сообщества Олега Медведева (Шишкана)

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор криминальному авторитету Шишкану (настоящее имя — Олег Медведев). Он получил пожизненный срок за организацию ОПГ, убийства и бандитизм. NEWS.ru рассказывает, как убивали жертв вора в законе.

Не поделили кредит

Гендиректор «Племзавода Раменское» и районный депутат Татьяна Сидорова была не только жертвой банды, но и ее участницей, писали «Известия» в 2019 году. С 1990-х годов она публично называла криминального авторитета «нашим защитником», говоря о покровительстве завода.

Причиной расправы над депутатом и ее семьей стал кредит размером в 4,5 млрд рублей. Эту сумму заводу выдал Внешэкономбанк (ВЭБ). Планировалось, что на деньги закупят племенной скот и аппараты для дойки коров. Но в итоге коров якобы списывали в связи с тем, что они приходили на производство зараженными паразитарными инфекциями.

Коррупционная схема была вскрыта после того, как у ВЭБ сменилось руководство. В банке начали спрашивать с Сидоровой за потраченные средства, а та, в свою очередь, начала шантажировать Шишкана. Она обещала указать на его причастность к экономическому преступлению, если он не поможет ей избежать наказания.

Водитель-убийца

Шишкан решать вопрос Сидоровой не стал и отправил своего личного водителя Егора Ерохина, известного по прозвищам Пан Атаман и Егорка, расправиться с директором завода.

20 февраля 2012 года Ерохин с сообщниками ворвались в дом депутата, расположенный в селе Малахово, и расстреляли всех, кто там находился: 52-летнюю Татьяну Сидорову, ее супруга Владимира Кремнева, сына от первого брака Александра Сидорова и сестру Зою Бочкову.

Фото: СК РФ Место захоронения членов семьи Сидоровой

После этого тела убитых увезли на Mitsubishi Outlander на песочный карьер, расположенный неподалеку от дома женщины, где и закопали их. Машину сожгли, чтобы не оставить улик. В полицию об исчезновении семейства сообщил водитель Сидоровой. Он прибыл в коттедж и увидел там следы крови.

Долгое время на следствие оказывалось давление. Среди общественности продвигали версию, что депутат присвоила деньги от ВЭБ и решила покинуть страну после начавшихся разбирательств. Следы убийства в этой версии истории были инсценировкой.

Останки четверых человек нашли только через семь лет по наводке члена банды вора в законе, который проходил подозреваемым по другому делу. Тела были обнаружены в Раменском районе. У двух из них в области головы обнаружены пули.

Главный исполнитель заказного убийства Егор Ерохин сейчас находится в международном розыске.

Успенская, Лещенко, Серов: кто защищал вора в законе

На фоне скандала с уголовным разбирательством в отношении коррупции на «Племзаводе Раменское», когда фигурантом дела стал Шишкан, некоторые известные персоны решили за него вступиться.

Фото: СК РФ Олег Медведев (Шишкан)

Среди выступивших с защитой в адрес вора в законе оказались футбольные тренеры Валерий Газзаев, Юрий Семин, Виктор Онопко, первый вице-президент РФС Никита Симонян, артисты Лев Лещенко, Любовь Успенская, Александр Серов, а также различные мастера спорта. Все они называли тот факт, что Шишкан оказался под следствием, «случайностью».

При этом Валерий Газзаев после того, как журналисты задали ему вопрос об Олеге Медведеве, бросил трубку. Любовь Успенская в 2023 году вспоминала, что познакомилась с криминальным авторитетом на концерте в Раменском, а после даже приглашала его к себе на юбилей в Париж.

«Я знаю, что я была одной из его любимых певиц. И я всегда с уважением к нему относилась. Я даже пригласила его в Париж на свой юбилей», — рассказывала Успенская.

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