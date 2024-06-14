Тела 32 погибших военных вернули в Россию Депутат Саралиев: тела 32 погибших военных вернули в Россию

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Россия вернула с Украины тела 32 погибших бойцов, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат ГД РФ Шамсаил Саралиев. По его словам, украинской стороне передали 254 тела.

Также об обмене телами погибших сообщили в Киеве. В конце мая стороны также провели обмен погибшими. Российская сторона вернула 45 тел военных, на Украине заявили о возвращении тел 212 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в РФ приземлился самолет, который привез вызволенных из украинского плена российских военнослужащих. На родину вернулись 75 человек. Военнослужащие отметили, что очень рады возвращению домой. Они добавили, что очень хотели бы как можно скорее воссоединиться со своими семьями.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Украина отказывается вернуть на родину 500 пленных военнослужащих ВСУ на протяжении нескольких месяцев. По словам омбудсмена, Киев выставляет новые надуманные условия. Она также добавила, что обратилась с просьбой принять меры к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу. Кроме того, Россия предлагала Украине провести обмен двух католических священников на православных, добавила она. Киев вновь отказался, несмотря на то, что священнослужители просили вернуть их домой к родным и близким, уточнила омбудсмен.