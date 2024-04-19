Технику для парада Победы начали передислоцировать в Москву Минобороны РФ: более 100 единиц техники для парада Победы выдвинулось в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, начала передислокацию в Москву, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, колонна выдвинулась с тренировочной площадки в подмосковном Алабине.

В составе колонны более 100 единиц боевой техники, специализированных автомобилей технического обеспечения и обслуживания. Сопровождение колонны и соблюдение безопасности по маршруту движения обеспечивают патрульные наряды ГИБДД города Москвы, — говорится в сообщении.

Пунктом назначения для колонны станет временный парк техники в районе Печатники Юго-Восточного административного округа. Там машины подготовят для парада технически и нанесут праздничную символику.

Ранее пресс-служба Кремля отметила, что генеральная репетиция парада Победы запланирована на 5 мая. Само событие, посвященное 79-годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая на Красной площади, добавили представители власти. Кроме того, стартовал прием заявок на аккредитацию журналистов, который продлится до 8 апреля.

До этого министр обороны страны Сергей Шойгу пообещал, что в параде Победы в Москве будут участвовать свыше девяти тысяч военных. Также, по его словам, в нем будет задействована авиация. В состав пешей колонны были включены расчеты участников специальной военной операции.