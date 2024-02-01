Техас «по-русски»: как Киев пытается расшатать Дальний Восток назло Москве

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Генпрокуратуре сообщили о попытках зарубежных сил расшатать ситуацию на Дальнем Востоке. По словам замглавы ведомства Дмитрия Демешина, там вскрыты случаи госизмены, шпионажа и других преступлений против безопасности РФ. В Госдуме также отмечают: хотя Дальний Восток географически далек от зоны СВО, активность киевской агентуры там в 3–4 раза выше, чем в других регионах, а Киев делает ставку на скрытые сепаратистские настроения и наличие украинской диаспоры. Как на нашем Дальнем Востоке пытаются устроить «новый Техас» и чем федеральный центр отвечает на угрозу — в материале NEWS.ru.

Что сказал Демешин

Попытки расшатать ситуацию фиксируются на Дальнем Востоке, сообщил в среду заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, выступая на итоговой коллегии прокуратуры Приморья. По словам Демешина, в регионе отмечены «отдельные инциденты», которые свидетельствуют о непрекращающихся «попытках противника» дестабилизировать обстановку. «Вскрыты случаи госизмены, шпионажа, диверсий и дискредитации ВС РФ», — перечислил он.

В качестве примера замгенпрокурора привел историю со студентом Дальневосточного федерального университета: тот «внушал негативное восприятие специальной военной операции» и вообще действий государства, которые предпринимаются в рамках СВО. По словам Демешина, такие люди — враги России, пусть они и не совершают прямого преступления. «Но это наше целеуказание. И это касается и органов безопасности, и внутренних дел, и прокуроров», — подчеркнул он.

Уже после заседания Демешин пообщался с представителями СМИ и рассказал, что на Дальнем Востоке растет число диверсий и попыток шпионажа против России. Замгенпрокурора заявил, что такие граждане «предают свою страну», получая за это деньги от зарубежных разведывательных служб. При этом сотрудники правоохранительных органов, по его словам, пресекают все подобные попытки.

Фото: genproc.gov.ru Дмитрий Демешин

О каких случаях идет речь

За прошлый год на Дальнем Востоке было выявлено 30 случаев дискредитации Вооруженных сил РФ — такие данные привел сам Дмитрий Демешин. Кроме того, по данным прокуратуры Приморского края, за тот же период Роскомнадзор по инициативе краевого ведомства заблокировал 592 экстремистских материала в интернете.

ФСБ не раз сообщала об уголовных делах, которые с начала СВО были заведены в отношении лиц, подозреваемых в госизмене в этом регионе. Так, 31 января стало известно, что Хабаровский суд приговорил к восьми годам лишения свободы местную жительницу, переводившую личные деньги на нужды ВСУ. По данным следствия, осужденная действовала по мотивам политической ненависти и вражды. Свой срок она будет отбывать в колонии общего режима.

19 января сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска, заподозренного в сборе сведений о российских военных — по заказу украинской разведки. Мужчина, предположительно, готовил и покушение на военных. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК (государственная измена), максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы.

В декабре Сахалинский областной суд вынес приговор мужчине 1980 года рождения, который под руководством украинских спецслужб готовил диверсию на объекте топливно-энергетической инфраструктуры острова. При обыске дома у подозреваемого нашли инструкции по изготовлению взрывчатки, а также компоненты для создания самодельной бомбы. В мобильном телефоне сахалинца обнаружены экстремистский контент и переписка с украинским координатором. За покушение на диверсию и госизмену он получил 15 лет колонии.

Городской суд Петропавловска-Камчатского в том же месяце оштрафовал местную жительницу, которую признал виновной в дискредитации российской армии. По версии следствия, женщина, работающая на рынке, обвиняла военнослужащих ВС РФ в военных преступлениях, а также демонстративно слушала на рабочем месте песни на украинском языке и позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес России и россиян. Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей. Свою вину осужденная не признала, заявив, что ее оговорили.

В конце ноября в Бурятии, которая также относится к Дальневосточному федеральному округу, СБУ попыталась прервать движение по БАМу с помощью диверсии. В поезде, следовавшем в Северомуйском тоннеле, воспламенилась цистерна с топливом. Уже 7 декабря ФСБ сообщила об аресте подозреваемого в этой диверсии. Им оказался гражданин Белоруссии. Как заявил по этому поводу NEWS.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, украинские диверсанты «продвигаются вглубь России. Для них это носит не столько военный характер, сколько выступает демонстрацией своим маргиналам эффекта постоянного присутствия в зоне российских интересов». Генерал отметил, что российские спецслужбы уже принимают необходимые контрмеры.

Кто вербует россиян

Политолог Александр Асафов объяснил мотивы тех сил, которые координируют деятельность, направленную на расшатывание обстановки в России. «Речь идет о дестабилизации общества — чтобы оно перестало быть единым и перестало поддерживать государство. Но итоговая задача — это, конечно, атака на само существование РФ как государства», — заявил он NEWS.ru.

Асафов считает, что под влияние структур, которые занимаются подготовкой подобных провокаций, может попасть абсолютно каждый. Поэтому ответом должно стать общее укрепление информационной безопасности.

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«На современном этапе развития технологий каждый уязвим, к каждому можно подобрать ключик и попытаться его вовлечь — мы это видели на примере деструктивных сект, на примере „Исламского государства“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и их эмиссаров в Европе. Сейчас мы видим на примере телефонного терроризма, что уязвимы все категории граждан РФ. Так что здесь речь идет об общей государственной безопасности, информационной безопасности и личной информационной гигиене», — подчеркнул он.

Основным оператором работы по вербовке граждан для совершения преступлений против безопасности России, по мнению Асафова, выступает Украина. При этом он выделяет две основные структуры, которые ведут такую подрывную деятельность. «Это ЦИПСО, то есть Центр информационно-психологических операций ВСУ, а также Главное управление разведки Украины. Безусловно, львиная доля усилий в этом направлении лежит на них», — пояснил он.

При этом эксперт обращает внимание на то, что в таких действиях заинтересованы и разведслужбы других государств — в первую очередь это США и Великобритания. Однако, добавил Асафов, в попытке дестабилизации Дальнего Востока прослеживаются и интересы Японии.

Почему Киев сделал своей мишенью именно Дальний Восток

Однако депутат Госдумы Олег Матвейчев, в свое время работавший в Хабаровском крае, считает, что у проукраинских сил, пытающихся дестабилизировать Дальний Восток, другие мотивы. В каком-то смысле, считает парламентарий, в Киеве считают так: если там в достаточной степени раскачать сепаратистские настроения, то Дальний Восток может стать «новым Техасом». Матвейчев напомнил: хотя регион географически максимально удален от зоны СВО, там исторически проживает довольно много выходцев с Украины.

«Киев считает, что там есть на кого работать, поэтому в рамках своего информационного воздействия он там действует в 3–4 раза активнее, чем, скажем, по Уралу или Сибири. Как, к примеру, Урал или какая-то другая центральная область отделится от России? А Дальний Восток как бы с краю. И внушить населению, что оно само проживет без Москвы, что там есть полезные ископаемые и все остальное, конечно, легче», — подчеркнул он в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Глава ЦРУ Уильям Бернс

Как ЦРУ собирается вербовать россиян

На роль Запада в расшатывании ситуации в России обратил внимание и заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Он напомнил, что 30 января на сайте журнала Foreign Affairs вышла статья главы ЦРУ Уильяма Бернса, в которой тот рассуждает о конкуренции в мире.

«В статье он сказал, что ЦРУ не намерено упускать возможности вербовки российских граждан. <...> Вообще вербовка — это большое искусство. И наш враг этим искусством владеет. Так что у наших специальных служб сейчас действительно много работы», — подчеркнул сенатор.

Как наказывают за предательство в России

Лишение свободы — не единственное наказание, которое грозит лицам, заподозренным в работе против интересов России. В законодательстве предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность за подобные преступления. Так, за попытки дискредитировать ВС РФ, если они сопровождаются призывами к проведению незаконных акций и создают угрозу общественной безопасности, предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За распространение фейков без призывов штраф меньше — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

31 января Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности России, осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, а также за призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан.

При этом наказание последует в том случае, если удастся доказать, что преступление было совершено из корыстных побуждений. Конфисковать у осужденных за такие нарушения смогут деньги, ценности и прочее имущество, которое используется или предназначается для оказания финансовой поддержки преступной деятельности против безопасности страны. Помимо имущества, осужденный может быть лишен почетных званий, если таковые имеются.

Фото: duma.gov.ru

Авторами документа, одобренного ГД, выступили 395 депутатов. Закон был принят единогласно. Олег Матвейчев, принимавший участие в работе над законопроектом, считает, что инициатива обязательно покажет свою эффективность. «Новый закон позволяет конфискацию имущества не только у тех, кто постит фейки, но и в принципе занимается дискредитацией. Эта мера многих остановит», — отметил он.

Введение подобного наказания за преступления против безопасности считает абсолютно логичным и Александр Асафов. «Не всегда есть возможность в силу дистанционного нахождения правонарушителя применить к нему другое наказание. Так что это вполне нормальная история, которая может сработать. Дискредитации и других подобных преступлений может стать меньше», — считает он.

Под угрозой не только Дальний Восток

Дмитрий Демешин, рассказывая о попытках расшатать ситуацию на Дальнем Востоке, отметил, что они происходят, несмотря на относительную безопасность данного региона. При этом аналогичные преступления фиксируются по всей России, обратил внимание сенатор Андрей Климов. «Могу заметить, что это происходит не только на Дальнем Востоке, но и на новых территориях, да и чего скрывать, в центральной части страны есть такие случаи. Враг всегда максимально использует все возможности», — пояснил он.

Аналогичной позиции придерживается и политолог Александр Асафов. Он призвал не искажать картину того, что происходит в регионе, а объективно воспринимать ситуацию на всей территории РФ. «Дальний Восток не занимает каких-то опережающих мест по количеству попыток дискредитации, террора и так далее. По всей стране наблюдается схожая картина. И здесь самое главное — не создавать ложное ощущение, что Дальний Восток — это какой-то центр сосредоточения агентов и предателей. Деструктивная работа идет по всей стране — и мы видим такие попытки в различных регионах, от южных до дальневосточных», — резюмировал эксперт.

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