«Театр абсурда»: в РПЦ ответили на решение Эстонии о Московском патриархате Легойда назвал театром абсурда решение Эстонии по Московскому патриархату

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Легойда

Заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса является театром абсурда, написал в Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Таким образом он ответил на решение главы ведомства признать Московский патриархат террористической организацией. Легойда добавил, что подобные заявления, вероятнее всего, делаются в попытках заслужить симпатию «у хозяина».

На территории Эстонии действует Эстонская православная церковь, которая, имея духовную связь с верующими в России, безусловно, является законопослушной организацией. Данное заявление — это просто театр абсурда, в котором эстонские политики играют роли, вероятно, пытаясь вызвать симпатии у хозяина этого учреждения, — заявил он.

Легойда добавил, что именно Церковь и вера должны строить мосты между народами в самые сложные времени. По его словам, политики эти мосты, напротив, уничтожают.

Ранее глава МВД Эстонии заявил, что планирует предложить парламенту страны (рийгикогу) признать террористической организацией Московский патриархат. В таком случае деятельность РПЦ в стране может быть запрещена по решению суда.