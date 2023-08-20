SHAMAN в роли князя и битва шефов: как прошел третий день «Тавриды.АРТ»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN в роли князя Владимира и Асият Сайгидова на фестивале «Таврида.АРТ» в бухте Капсель

В бухте Капсель под Судаком завершился третий день фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ». Участникам представилась возможность посетить премьеру оперы «Князь Владимир», показ мод от 30 дизайнеров со всей страны, а также попробовать блюда народов России в ходе своеобразной битвы шефов.

Фестиваль стал первой площадкой, где продюсер Игорь Матвиенко презентовал свою этнооперу «Князь Владимир». Главную роль исполнил SHAMAN. Сюжет начинается в Норвегии Х века, откуда князь с войском выдвинулся на Русь. В этом походе Владимира сопровождал воевода Федор, которого сыграл народный артист Николай Расторгуев. Пока зрителям была представлена концертная версия постановки, а полная появится весной 2024 года.

На строительной площадке Университета креативных индустрий развернулся показ мод. Молодые дизайнеры подобрали образы для хедлайнеров фестиваля HARU, ST, Вани Дмитриенко, Александра Иванова, Антона Токарева, Хабиба, а также участников групп «Фабрика», «Корни» и «Рондо».

Участникам также предлагалось посетить несколько фудкортов рядом с пляжем «Багратион», где профессиональные повара и производители от Петропавловска-Камчатского до Калининграда представили свои кулинарные творения. Меню здесь обновляется ежедневно таким образом, чтобы гости могли оценить все разнообразие блюд русской кухни и кухни народов России.

Однако «Таврида.АРТ» — это не только развлечения, но и возможности. Так, презентация Университета креативных индустрий завершилась подписанием соглашений о сотрудничестве АНО «Центр развития культурных инициатив» с Министерством науки и высшего образования РФ и АО «Газпром-Медиа Холдинг».

Пятый по счету фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» проходит с 17 по 21 августа при участии около 3,5 тысячи молодых деятелей культуры и искусства со всей страны. Организатором мероприятия выступила Росмолодежь.

Самые яркие кадры третьего дня фестиваля — в фотогалерее NEWS.ru.