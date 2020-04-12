ТАСС: полиция перекрыла часть дорог в Москву

https://static.news.ru/photo/63deff88-7ce5-11ea-b608-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госавтоинспекция 12 апреля выставила ограждения на въездах в Москву — перекрыли по несколько полос движения, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, автомобили пропускают только по двум-трём полосам. Дороги начали перекрывать к 15 апреля, когда в столице заработает пропускная система и машины с иногородними номерами и водителями без разрешений перестанут пускать в Москву.

Источник ТАСС уточнил, что карантинные блокпосты появились на 160 въездах в город.

Как писал NEWS.ru, выдача цифровых пропусков начнётся с понедельника, а с 15 апреля они станут обязательными для пользования общественным транспортом и поездок на личном автомобиле и такси в Москве и области.