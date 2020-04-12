ТАСС: полиция перекрыла часть дорог в Москву

Госавтоинспекция 12 апреля выставила ограждения на въездах в Москву — перекрыли по несколько полос движения, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания, автомобили пропускают только по двум-трём полосам. Дороги начали перекрывать к 15 апреля, когда в столице заработает пропускная система и машины с иногородними номерами и водителями без разрешений перестанут пускать в Москву.
Источник ТАСС уточнил, что карантинные блокпосты появились на 160 въездах в город.
Как писал NEWS.ru, выдача цифровых пропусков начнётся с понедельника, а с 15 апреля они станут обязательными для пользования общественным транспортом и поездок на личном автомобиле и такси в Москве и области.
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