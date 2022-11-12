Минобороны заказало дополнительную партию новейших «Цирконов» ТАСС: Минобороны России заказало новую партию гиперзвуковых ракет «Циркон»

Фото: Министерство обороны РФ

Министерство обороны России заказало у промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет «Циркон», рассказал ТАСС близкий к военному ведомству источник. По словам собеседника агентства, в дополнительном контракте речь идет о нескольких десятках ракет, срок его исполнения — 2023 год.

Как уже сообщалось, первый контракт на производство партии «Цирконов» был подписан летом 2021 года. Дополнительный контракт — этой осенью, — сказал источник.

Официального подтверждения этой информации нет.

«Циркон» является гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракетой, которая разрабатывается «НПО машиностроения». Ожидается, что они поступят на вооружение на фрегаты проектов 22350, подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также на находящиеся на модернизации крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск». Ими планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит», принятую на вооружение еще в 1980-е.

31 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что поставка гиперзвуковых комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым это оружие получит многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков». Глава государства отметил, что комплексы «Циркон» не имеют аналогов в мире и для них «нет никаких преград».