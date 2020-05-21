Танковый завод требует от Минобороны более 614 млн рублей

https://static.news.ru/photo/3405fe54-9b37-11ea-9561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Уралвагонзавод/facebook.com

Крупнейший в России производитель танков и другой военной техники — НПК «Уралвагонзавод» — подал два иска к Минобороны на общую сумму свыше 614 млн рублей.

Заявления поступили в Арбитражный суд Москвы. Они зарегистрированы, но к производству ещё не приняты. Суть требований предприятия к министерству пока не раскрывается, сообщает РИА Новости.

Споры между УВЗ и ведомством возникают периодически. Как правило, они касаются расчётов по государственным контрактам.

Ранее NEWS.ru писал, что рабочий НПК «Уралвагонзавод» отсудил у предприятия более 200 тысяч рублей. Суд признал незаконным его отстранение от работы и обязал руководство завода выплатить компенсацию.