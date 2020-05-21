Танковый завод требует от Минобороны более 614 млн рублей

Крупнейший в России производитель танков и другой военной техники — НПК «Уралвагонзавод» — подал два иска к Минобороны на общую сумму свыше 614 млн рублей.
Заявления поступили в Арбитражный суд Москвы. Они зарегистрированы, но к производству ещё не приняты. Суть требований предприятия к министерству пока не раскрывается,
Споры между УВЗ и ведомством возникают периодически. Как правило, они касаются расчётов по государственным контрактам.
Ранее NEWS.ru писал, что рабочий НПК «Уралвагонзавод» отсудил у предприятия более 200 тысяч рублей. Суд признал незаконным его отстранение от работы и обязал руководство завода выплатить компенсацию.
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