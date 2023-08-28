Танковый обстрел Брянщины, дрон в Люберцах: как ВСУ атакуют РФ 28 августа Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам украинских беспилотников. Подробности — в материале NEWS.ru

Фото: МО Украины

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 28 августа в Подмосковье сбили дрон, летевший по направлению к столице. Минобороны России заявило об уничтожении двух БПЛА в Брянской области. По информации Telegram-канала SHOT, 27 августа ВСУ обстреляли из танка Брянскую область. Минобороны и местные власти не комментировали эту информацию. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела ВСУ по Куйбышевскому и Киевскому районам города пострадали трое детей. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о двух сбитых на полуострове БПЛА. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как сбили дрон на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что российские силы ПВО в ночь на 28 августа в Подмосковье сбили дрон, летевший по направлению к столице. Он добавил, что беспилотник уничтожили в небе над Люберцами. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Министерство обороны России отметило, что дрон над Люберецким районом Московской области сбили около 04:30 мск.

Из-за летящего по направлению к Москве БПЛА авиационные службы столицы около 02:30 мск закрыли небо над аэропортами Внуково и Домодедово. Был объявлен план «Ковер». Были временно задержаны на вылет и на прилет более 15 рейсов. Спустя час Внуково и Домодедово возобновили свою работу. По информации, представленной сервисом «Яндекс.Расписания», в общей сложности был задержан 21 рейс: 17 — во Внуково, два — в Домодедово, еще два — в Шереметьево.

Где еще сбили дроны ВСУ

Минобороны РФ заявило, что российские военные в ночь на 28 августа пресекли новую попытку Украины нанести удар по инфраструктуре РФ с помощью БПЛА. По данным ведомства, два дрона сбили силами ПВО в небе над Брянской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

По данным Telegram-канала Baza, в ночь на 28 августа ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Брянской области. По предварительной информации, со стороны Украины были запущены три дрона-камикадзе. Беспилотники были уничтожены силами ПВО. Пострадавших нет. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Что известно о танковом обстреле Брянской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что 27 августа ВСУ обстреляли из танка Брянскую область. По информации канала, атака велась по приграничному поселку Алес. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны и местные власти не комментировали эту информацию.

Как ВСУ обстреляли ДНР

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что вечером 27 августа в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны ВСУ пострадали трое детей. По его словам, в настоящее время подростки 2009, 2010 и 2013 годов рождения с осколочными ранениями и контузиями находятся в больнице.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с начала суток украинские войска выпустили 16 снарядов калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Волоконовском районе под минометный обстрел ВСУ попали окраины хуторов Старый и Плотвянка — установлено 12 и 24 прилета соответственно. По словам Гладкова, пострадавших и разрушений нет. Губернатор рассказал, что ВСУ выпустили два минометных снаряда в Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино. В селе Пороз с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Никто не пострадал, разрушений также нет.

В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Шебекино» — зафиксировано 14 минометных снарядов и 10 гранатометных выстрелов.

«По хутору Бондаренков выпущено 13 минометных снарядов, по селам Новая Таволжанка и Середа — по 6 минометных снарядов, по поселку Ленинскому — 4, по селу Белянка и хутору Панков — по три минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Как ВСУ пытались атаковать Крым

Минобороны РФ сообщило, что 28 августа в районе 10:30 мск российские системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Крыма. Глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что дроны сбили на севере и западе полуострова. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

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