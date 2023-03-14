Танкисты ЗВО уничтожили выявленную в укрытии украинскую бронетехнику Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил выявленную в укрытии украинскую бронетехнику из 2А-46М5

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На передней линии соприкосновения в Кременной разведчики Западного военного округа обнаружили бронетехнику противника, скрывающуюся в укрытии. Как передает РИА Новости, экипаж танка Т-72Б3 отреагировал на это ударом из пушечной пусковой установки 2А-46М5 калибра 125 миллиметров.

Мы поражаем цели, выявленные разведкой, включая бронетехнику, скрытую в укрытиях. Воздушная разведка выявляет цели, которые представляют угрозу для нашей пехоты, находящейся на рубеже обороны, и мы выезжаем и уничтожаем эти цели, — рассказал командир танковой роты с позывным Успех.

Командир сообщил, что в хорошую погоду его экипаж может выезжать три раза в день, а за один выезд они могут уничтожить до пяти целей.

Мы выезжаем, отрабатываем весь боевой комплект, чтобы наша атака точно попала в цель и причинила максимальный ущерб противнику, — сказал он.

Командир также отметил, что многие советские солдаты погибли, освобождая эти территории во время Великой Отечественной войны. Среди них были сибиряки, жители Дальнего Востока и многие другие.

И сейчас некоторые говорят, что мы враги. Но я считаю, что все, что мы делаем, не напрасно. Я горжусь тем, что следую по стопам наших предков, которые освобождали нас от немецко-фашистских захватчиков, — подчеркнул танкист.

Ранее член экипажа Т-90М с позывным Азер рассказал, что новый танк обладает арсеналом, который повышает прочность боевой машины, делает ее более незаметной, а также улучшает ситуационную осведомленность экипажа.

Военнослужащий указал, что танк также оборудован системой самонаведения, помогающей вовремя заметить противника и сменить позицию. По его словам, Т-90М имеет специальный маскировочный комплекс, снижающий тепловую заметность машины, которого нет в натовской технике.