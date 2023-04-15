Танки ВСУ перешли в контрнаступление в районе Авдеевки «РВ»: ВСУ направили танки в контрнаступление в районе Авдеевки

Фото: МО Украины

По сообщению Telegram-канала «Военкоров русской весны», за последние два дня Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток контрнаступления в районе Авдеевки. В том числе в селе Водяное для атаки применялись танки.

Командование ВСУ последние два дня предприняло несколько попыток контрнаступления, в том числе в районе Водяного. Несколько бронегрупп пошли на прорыв, — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов своевременно обнаружили движение противника и передали координаты для атаки артиллеристам. Тем в свою очередь удалось уничтожить и повредить несколько танков и боевых машин пехоты, а также разбить несколько взводов украинских солдат.

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинское контрнаступление готово на 90% и его начало откладывается только из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, для танковой операции требуется просохший грунт.

Экс-сенатор Франц Клинцевич предположил, что ВСУ отложили запланированное наступление из-за технического превосходства российской армии. По его словам, американские военные, курирующие организацию атаки, видят, как ВС РФ насыщаются современными средствами вооружения, которые легко могут противостоять оставшейся на Украине технике.