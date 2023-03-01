Загадочные шары атакуют Украину: новости СВО к утру 1 марта Последние новости об СВО на Украине

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Положение украинских войск под Артемовском значительно хуже, чем официально признают в Киеве, сообщили CNN в ночь на 1 марта со ссылкой на украинских военных. Один военнослужащий заявил, что ситуация вокруг города очень сложная. Другой боец назвал боестолкновения «адскими», но заверил, что ВСУ «все держат». По его словам, к официальным сообщениям надо добавить еще 100% сложности, чтобы получить более или менее реальную картину. При этом он подчеркнул, что солдаты «держатся и умирают», чтобы выиграть время для контрнаступления весной.

Свое видение ситуации в Артемовске емко обрисовал у себя в Twitter американский предприниматель Илон Маск. Он опубликовал карту с зонами, которые контролируют российские войска и пришел к выводу, что ВСУ фактически окружены.

Тем временем продолжают страдать от обстрелов жители ДНР. Штаб территориальной обороны республики сообщил, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибла девочка-подросток 2008 года рождения. Удар был нанесен по Петровскому району, который расположен на западной окраине административного центра ДНР и является самой удаленной от центра частью города.

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что Вооруженные силы РФ захватывают в зоне проведения специальной военной операции американские вооружения, поставляемые Украине. Он уточнил, что это происходит, когда некоторые ранее поставленные Киеву системы «перенаправляются не туда». Замглавы Пентагона при этом подчеркнул, что у ведомства нет свидетельств того, что украинцы направляют западное оружие на черный рынок.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о взятии российскими войсками нескольких укрепточек ВСУ в районе Кременной. Он отметил, что в результате боев девять представителей нацгвардии Украины были ликвидированы, а один взят в плен. Он добавил, что отношение к украинским военнопленным хорошее.

Как оказалось, некоторые пленные украинцы рвутся в бой уже на стороне России. По информации РИА Новости, одним из таких стал старший прапорщик Роман Флокасу. Он присоединился к создаваемому российскому добровольческому отряду имени Богдана Хмельницкого. По словам самого Флокасу, он принял такое решение после того, как в отряд вступили его сокурсники-пленные.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Еще из неожиданного: в составе ВСУ было подразделение, названное в честь бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Однако на днях его разбили на южных подступах к городу Артемовск бойцы ЧВК «Вагнер». Один из них показал трофеи, которые были захвачены в ходе боев. Среди них был флаг подразделения, на котором было написано «Подразделение им. Бориса Джонсона» и который принадлежал элитной 24-й отдельной механизированной бригаде из Западной Украины.

Между тем, на Украине решили радикально поступать с теми сотрудниками военкоматов, которые не справились с планом по мобилизованным. Как передает РИА Новости, из-за этого членов территориальных центров комплектования и соцподдержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей уже отправили на фронт по приказу Минобороны Украины. Военное руководство Украины обвинило военкомов в «крайне вялом» процессе призыва, который занял больше планируемого времени.

Бойцы отряда «Багдад» под командованием «Бонда» из российского батальона «Крым» рассказали, как в середине января 2023 года они выбрались из засады, устроенной ВСУ, попутно эвакуировав раненную мирную жительницу из села Каменское. Один из бойцов вспомнил, что в какой-то момент противник перестал стрелять, и российские военные переместились к домам на окраине Каменского. Там они обнаружили женщину, которая подорвалась на мине, получив травмы ног. Бойцы вынесли ее на руках к своей «буханке» УАЗ. Чтобы освободить для женщины место, они выбросили из салона свои сухпайки.

Также издание «Русская Весна» сообщило о нападении странных объектов на цели ВСУ в Кременчуге Полтавской области. В городе была слышна серия взрывов, предположительно, связанных с попыткой украинской противовоздушной обороны (ПВО) отразить атаку. По словам военных корреспондентов, загадочные объекты, похожие на шары, летели на высоте четырёх-пяти километров строго по направлению ветра.