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«Танки грязи не боятся»: как россияне боролись за победу на «АрМИ-2021»
Россия

«Танки грязи не боятся»: как россияне боролись за победу на «АрМИ-2021»

09:06, 05 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На подмосковном полигоне Алабино завершились международные военные игры «АрМИ-2021». Финал запомнился ярким событием — победой российской команды в танковом биатлоне. В финальных заездах экипажей танков Т-72 с россиянами соревновались команды из трёх стран. Китайские военные заняли второе место, танкисты из Казахстана пришли третьими, а на четвёртое место попал азербайджанский экипаж.

На подмосковном полигоне Алабино завершились международные военные игры «АрМИ-2021»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана во время финальных соревнований танковых экипажей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана во время финальных соревнований танковых экипажей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана во время финальных соревнований танковых экипажей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России во время финальных соревнований танковых экипажей

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Type 96B команды военнослужащих КНР

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Казахстана

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Type 96B команды военнослужащих КНР

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены экипажа танка Type 96B команды КНР

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Type 96B команды военнослужащих КНР

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России

Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены экипажа танка Т-72Б3 команды России

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Type 96B команды военнослужащих КНР

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Type 96B команды военнослужащих КНР

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Казахстана

Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Сергей Булкин/NEWS.ru

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