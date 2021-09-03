«Танки грязи не боятся»: как россияне боролись за победу на «АрМИ-2021»

На подмосковном полигоне Алабино завершились международные военные игры «АрМИ-2021». Финал запомнился ярким событием — победой российской команды в танковом биатлоне. В финальных заездах экипажей танков Т-72 с россиянами соревновались команды из трёх стран. Китайские военные заняли второе место, танкисты из Казахстана пришли третьими, а на четвёртое место попал азербайджанский экипаж.
На подмосковном полигоне Алабино завершились международные военные игры «АрМИ-2021»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана во время финальных соревнований танковых экипажей
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана во время финальных соревнований танковых экипажей
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана во время финальных соревнований танковых экипажей
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России во время финальных соревнований танковых экипажей
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Type 96B команды военнослужащих КНР
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Казахстана
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Type 96B команды военнослужащих КНР
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Сергей Булкин/NEWS.ru
Члены экипажа танка Type 96B команды КНР
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Type 96B команды военнослужащих КНР
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России
Сергей Булкин/NEWS.ru
Члены экипажа танка Т-72Б3 команды России
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Type 96B команды военнослужащих КНР
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Type 96B команды военнослужащих КНР
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Казахстана
Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Сергей Булкин/NEWS.ru