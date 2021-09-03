«Танки грязи не боятся»: как россияне боролись за победу на «АрМИ-2021»

В Волгоградской области с 1 по 13 августа проходят совместные контртеррористические учения России и Индии «Индра-2021». В мероприятиях задействована армейская и штурмовая авиация Южного военного округа, танки Т-90А, БМП-30, БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», РСЗО «Град» и беспилотники. Манёвры РФ и Индии «Индра» проводятся с 2003 года. С российской стороны участвуют около 250 военных, столько же и у индийских коллег. Как проходит отработка борьбы с терроризмом — в фотогалерее NEWS.ru.